Der Cartoon-Gipfel von Putin und Kim

Weil Putin international kaum mehr Optionen sieht, paktiert er nun mit Kim Jong-un. Der wiederum will damit vor allem China brüskieren. Über ein höchst seltsames Treffen, das an Mickey-Mouse-Comics erinnert.

Als der nordkoreanische Führer Kim Jong-un Mitte September am Bahnhof der Stadt Chassan im Fernen Osten Russlands aus seinem gepanzerten Zug stieg, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, musste ich unwillkürlich an die Satire „The Death of Stalin“ von 2017 denken. Die Miniaturbrücke vom Gleis zum Bahnhof und der klägliche rote Läufer, den er abschritt, standen in komischem Kontrast zu dem Militärregiment, das zu seiner Begrüßung abgestellt war. Es war eine Szene wie aus einem Cartoon, bei dem Mickey Mouse sich in Schale wirft, um mit Donald Duck Kriegspläne zu schmieden.

Natürlich sind die Raketen und Waffen, die Putin offenbar von Kim will, sehr real. Ebenso wie die Tatsache, dass Putin anscheinend nicht mehr viele internationale Optionen sieht.

Tatsächlich wirkte das Gipfeltreffen mit Kim wie eine Art Gambit – und ein Schlag ins Gesicht des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der seit Jahren versucht, Kim im Zaum zu halten, und Putin nur einen Monat vor dem russischen Angriff auf die Ukraine seiner „grenzenlosen Partnerschaft“ versicherte. Ob Putin Kim tatsächlich die tiefen und vielschichtigen Beziehungen anbietet, die der Besuch russischer Militäranlagen und des Weltraumbahnhofs in Wostotschny suggeriert, lässt sich bezweifeln.

Die Arroganz des Kreml

In den letzten Jahren der Sowjetunion und in der frühen Nachsowjetzeit wurde Nordkorea vom Kreml eher von oben herab behandelt. Die Sowjets wollten das abgeschottete kommunistische Land als Klientenstaat halten und verhindern, dass es sich dem damals nicht besonders freundlich gesinnten China zuwendet. Und sie nutzten billige nordkoreanische Arbeitskräfte gern für industrielle Bauprojekte. Wie ein Forscher 1982 schrieb, waren die bilateralen Beziehungen „nicht so freundschaftlich oder eng“, wie sie aussahen.

Das gilt auch heute noch. Zwar hatte Putin Pjöngjang schon 2000 besucht, und 2012, nachdem Kim das Amt von seinem Vater übernommen hatte, hatte Russland Nordkorea 90 Prozent seiner Schulden aus der Sowjetzeit erlassen und dem verarmten Land Investitionen versprochen.

Wirklich viel investiert wurde aber nie, und Kims Entschlossenheit zur Entwicklung von Atomwaffen hat sich als diplomatischer Hemmschuh erwiesen. Kim kümmert es wenig, dass Russland die Verbreitung von Atomwaffen ablehnt, und er erträgt lieber harte Sanktionen, als Nordkoreas Atomprogramm aufzugeben.

Heute sieht Putins Kalkül anders aus. Russland ist jetzt international isoliert, ein Pariastaat, der strengen Sanktionen unterliegt und auf atomare Drohgebärden setzt, genau wie das verwunschene Königreich Nordkorea seit Jahrzehnten. Außerdem versucht Putin, gleichgesinnte Staaten in einer Art Warschauer Pakt des 21. Jahrhunderts hinter sich zu scharen, und Nordkorea ist als zuverlässiger Gegenspieler des Westens ein wichtiger Kandidat. Es sieht so aus, als wäre die Bühne frei für eine echte Achse der Geächteten.

Nicht so schnell. Wirtschaftlich hat Nordkorea Russland immer noch wenig zu bieten. Für die wenigen Güter, die das Land auf dem globalen Markt verkauft, wie Kohle und andere Mineralien, Fische, Meeresfrüchte und Textilien, gibt es in Russland meist keinen Markt, und die Waren, die Russland doch braucht, können nicht in ausreichenden Mengen produziert werden. Nordkorea seinerseits kann für russische Güter nicht einmal annähernd Marktpreise zahlen.

Natürlich ist die Partnerschaft, die Putin und Kim auf ihrem Gipfel angekündigt haben, nicht vorwiegend wirtschaftlicher Natur. Ihr Ziel ist die militärische und technische Zusammenarbeit und die Lieferung nordkoreanischer Waffen an Russland.

Allerdings ist es eine Sache, den Westen vor den Kopf zu stoßen. Offen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu verletzen, die solche Geschäfte mit Nordkorea verbietet, würde Russlands Stellung bei den Vereinten Nationen jedoch weiter schwächen. Außerdem weiß Russland, dass Nordkorea für die Weitergabe russischer Militärtechnologie weder zahlen noch sich sonst irgendwie erkenntlich zeigen würde. Der skrupellose Kim könnte sie sogar an andere Schurkenstaaten verkaufen.

Nichts davon dürfte China gefallen, das zwar das nordkoreanische Regime weiterhin unterstützt, Kims ständiges Säbelrasseln aber schon lang leid ist. Und auch wenn Putin zeigen will, dass auch Russland in der Region eine ernst zu nehmende Macht ist – Chassan liegt nahe der chinesischen Grenze –, will er sich Xi doch nicht zum Feind machen.

Versteckte Drohung

Die Lieferung russischer Militärtechnik an das Regime in Nordkorea würde aber auch Südkorea kaum gefallen, einem Land, gegen das Putin gerade eine Art Vendetta führt. Und hier liegt vermutlich das stärkste Motiv für den Gipfel mit Kim. Südkorea leistet grundsätzlich keine Waffenhilfe an Länder, die sich wie die Ukraine im Krieg befinden. Allerdings hat das Land in den letzten Monaten große Mengen Granaten an die USA geliefert, um „[amerikanische] Lagerbestände aufzufüllen“, und der Ukraine die Erhöhung seiner sonstigen militärischen und humanitären Hilfen zugesagt.

Durch sein Treffen mit Kim scheint Putin Südkorea, den neuntgrößten Waffenexporteur der Welt, davor zu warnen, noch weiterzugehen. Die versteckte Drohung lautet, dass Russland zur Vergeltung militärische Technologie an den Norden weitergeben könnte, sollte sich Südkorea, das im Allgemeinen gute Beziehungen zu Russland pflegt, dem Druck der USA beugen und der Ukraine Waffenhilfe leisten.

Schwacher Rubel schreckt ab

Es gibt eine Sache, die Nordkorea Russland zu bieten hat: Arbeitskraft. Der schwache Rubel schreckt Migranten aus Zentralasien ab, und in Russlands Städten werden viele einfache Tätigkeiten nicht mehr erledigt. Importierte nordkoreanische Arbeitskräfte könnten diese Lücken füllen. Für Russland beschränkt sich der Nutzen des Gipfeltreffens zwischen Putin und Kim am Ende womöglich auf einen ständigen Zustrom von Reinigungskräften und Bauarbeitern.

Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Die Autorin Nina L. Chruschtschowa (geboren 1964) studierte an der Moskauer Staatsuniversität und in Princeton. Sie ist Urenkelin des früheren Sowjetführers Nikita Chruschtschow. Derzeit ist sie

Professorin für internationale Politik an der New School und hat zuletzt mit Jeffrey Tayler das Buch „In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones“ veröffentlicht (St. Martin’s Press, 2019). C. Fabry