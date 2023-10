Die Lebensader der Weltwirtschaft ist nun wieder in Gefahr

Gewalteskalation in Israel

Die US-Navy in der Straße von Hormus

Die Gewalteskalation in Israel vergrößert wieder einmal Sorge um die Meerenge von Hormus. Knapp ein Fünftel des global nachgefragten Erdöls wird über sie transportiert. Und das ist noch nicht alles. Warum ist diese Route so riskant, dass die USA die militärische Präsenz kürzlich ausgeweitet haben? Und wie steht es um alternative Öltransportrouten?

Es hätte die Gewalteskalation infolge des Angriffs der radikal-islamischen Hamas auf Israel gar nicht gebraucht, um den Ölmarkt in Spannung zu halten und um seine größte Lebensader besorgt zu sein. Auch davor schon war der Ölpreis während des Sommers aufgrund von Förderkürzungen der größten Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland gestiegen. Und was die Lebensader für den Transport und damit für die Weltwirtschaft, nämlich die Meeresstraße von Hormus, betrifft, so ist sie ohnehin ständig im Blick der Branche, der Regierungen und der Militärs aus aller Welt.

Zuletzt vermehrt etwa wieder im August, als westliche Staaten die Schifffahrtsbranche vor gesteigerten Risiken für die Schiffe warnten, die die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman passieren. Konkret die britische Seehandelsbehörde, die die Schiffsbetreibern zur Vorsicht mahnte. Die Warnungen folgten, nachdem am 6. August ein großes Kontingent von US-Marines in der Region eingetroffen war, um die umfassendere Stationierung von zusätzlichen Kampfjets und Kriegsschiffen dort weiter voranzutreiben.

Warum ist die Sicherheitslage dort so heikel?