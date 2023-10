Die Volksoper reist zum Mond

Regisseur Laurent Pelly findet es einleuchtend, dass der Prinz in Offenbachs „Reise zum Mond“ von der Erde weg will.

Regisseur Laurent Pelly findet es einleuchtend, dass der Prinz in Offenbachs „Reise zum Mond“ von der Erde weg will. Daniel Novotny

Der Offenbach-Spezialist Laurent Pelly inszeniert „Die Reise zum Mond“ und erzählt über träumerischen Humor und die verrückte Zeitkritik in dieser Opéra féerie.

Eine zerstörte Erde, auf der Kinder zwischen Müll leben – und als Gegensatz dazu eine reine, weiße Mondlandschaft: Was Wunder, dass es den Prinzen in Jacques Offenbachs „Reise zum Mond“ hinaus ins Weltall zieht. Die Inszenierung von Laurent Pelly, die bereits an der Opéra Comique in Paris zu sehen war und nun an die Volksoper kommt, ist einerseits eine, die Erdbewohner in Zeiten des Klimawandels nach einem „Plan(eten) B“ fragen lässt. Und andererseits eine, die den Kinder- und Jugendchor des Hauses sowie Mitglieder des Opernstudios in den Vordergrund stellt.

Schon in Paris war man an Pelly, der als einer der größten Offenbach-Spezialisten unserer Zeit gilt, mit dem Anliegen herangetreten, eine Inszenierung für die jüngsten Mitglieder des Ensembles zu schaffen – und gleichzeitig für junges Publikum. „Da eignet sich dieses Spätwerk am besten“, ist Pelly überzeugt: „Offenbachs Opéra féeries sind wie heutige Blockbuster – gemacht, um zu beeindrucken.“