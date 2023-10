Die Verhandlungen dauerten mehr als fünf Stunden, bevor es zur Unterbrechung kam. Die Arbeitgeber bieten Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1050 Euro.

Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 137.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie ist nach fünf Stunden ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft plant nun Betriebsrätekonferenzen. Die Arbeitgeber haben am Montag eine steuer- und abgabenfreie Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.050 Euro angeboten. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Das KV-Angebot basiere auf dem durchschnittlichen Wachstum der Industrie der letzten Jahre (nominelle Bruttowertschöpfung), hieß es in einer Aussendung des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) nach Verhandlungsende. Das Angebot bringe gemäß Arbeitgeberangaben unter Berücksichtigung steuerlicher Erleichterungen „einen Netto-Kaufkraftzuwachs von durchschnittlich 7 Prozent“ für die Beschäftigten der Branche. Doch: „Die Gewerkschaften zeigen sich im Moment leider unflexibel“, so FMTI-Obmann Christian Knill. Die jetzt geplanten gewerkschaftlichen Maßnahmen seien „zu akzeptieren, sie ändern aber nichts an der wirtschaftlichen Realität“.

Gewerkschaften wollen Konferenzen statt Einigung

Die Gewerkschaft weist das Angebot der Arbeitgeber zurück. „2,5 Prozent sind respektlos und bedeuten massiven dauerhaften Reallohnverlust“, kritisierten die gewerkschaftlichen Chefverhandler, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA). Das Angebot des FMTI sei „deutlich unter der relevanten Inflationsrate von 9,6 Prozent“ und auch die zusätzlich angebotene Einmalzahlung könne „den massiven Reallohnverlust niemals ausgleichen“.

In einem nächsten Schritt wollen die Gewerkschaften von 12. bis 16. Oktober die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der gesamten Metallindustrie in sieben regionalen Konferenzen über die Verhandlungen informieren und die Einberufung von Betriebsversammlungen vorschlagen.

Insgesamt wird die KV-Runde überschattet von der Rezessionswarnung der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS. Die Ökonomen gehen für heuer von einer „milden Rezession“ mit weiterhin hoher Inflation und einem leichten Aufschwung mit deutlich niedriger Teuerung im kommenden Jahr aus. (APA)