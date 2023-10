Vier Fragen: Was Israel beim Krieg in Gaza erreichen will

Israels Militär stellt sich auf eine lange Operation gegen die Hamas ein – und muss sich zugleich gegen einen möglichen Angriff aus dem Libanon wappnen.

1 Israels Regierung hat den Kriegszustand ausgerufen. Welche Ziele will sie damit erreichen?

Das offensichtlichste Ziel besteht darin, die entführten Zivilisten und Soldaten aus den Händen der Hamas zu befreien. Darüber hinaus hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigt, die „militärischen Kapazitäten“ der Hamas zu zerstören. Was das konkret bedeutet, ist allerdings nicht klar: Soll die Organisation „nur“ erheblich geschwächt werden, sodass sie zu einem Angriff wie jenem vom Samstag nicht mehr imstande wäre? Oder besteht das Ziel darin, die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu beenden?

In diesem Fall müsste Israel den Gazastreifen, den es 2005 geräumt hatte, wieder besetzen, zumindest kurzfristig – was enorme militärische Ressourcen in Anspruch nehmen würde. Manche israelische Kommentatoren plädieren dafür, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die in Teilen des Westjordanlandes regiert, zur De-facto-Regierung Gazas zu machen.