Israel bereitet Bodenoffensive vor

Israel mobilisiert 300.000 Reservisten und schneidet den Gazastreifen von Lebensmitteln und Strom ab. Die Hamas droht mit Ermordung von Geiseln.

Tel Aviv. Eine angespannte Stille hat sich über die Straßen Tel Avivs gelegt. Cafés und Restaurants sind geschlossen, Schulen und Kindergärten haben vorübergehend den Betrieb eingestellt, Spielplätze liegen verwaist da, es sind kaum Fußgänger auf den Straßen. Belebt sind nur die Supermärkte: In langen Schlangen warten die Menschen an der Kasse, die Einkaufswagen prall gefüllt.

Israel bereitet sich auf einen neuen, einen weiteren Gaza-Krieg vor. Der nicht nur aus der Luft geführt wird, sondern auch mit Bodentruppen. Israel schießt bereits Raketen in den Gazastreifen, um die Infrastruktur der Terrororganisation Hamas zu zerstören. Bisher beklagen die Palästinenser dort 690 Todesopfer. Währenddessen ist in Israel der Blutzoll auf mehr als 900 gestiegen, allein 260 Menschen sind bei einem Massaker bei einem Open-Air-Festival in der Negev-Wüste ums Leben gekommen.

Wann schlägt die Armee los?