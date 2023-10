Palästina-Chaos in der EU-Kommission

Friert die EU ihre Hilfszahlungen an die Palästinenser ein, oder nicht? EU-Kommissare widersprechen einander öffentlich, mehrere Mitgliedstaaten protestieren, Präsidentin von der Leyen schweigt.

Brüssel. Die Europäische Kommission hat sich am Montag in einen verwirrenden internen Machtkampf um die Frage verstrickt, ob im Lichte der Terrorwelle der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas die EU-Hilfszahlungen an die international anerkannte Palästinenserbehörde gestoppt werden, oder nicht. Am Nachmittag hatte der Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, der Ungar Olivér Várhelyi, per Kurzmeldung auf der Plattform X verkündet, dass in Summe 691 Millionen Euro an Mitteln aus dem EU-Budget mit sofortiger Wirkung eingefroren würden. „So wie bisher kann es nicht weitergehen“, teilte Várhelyi mit. „Alle Zahlungen mit sofortiger Wirkung suspendiert.“

Doch keine vier Stunden später verkündete der slowenische EU-Kommissar für Humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarčič, das Gegenteil: „Während ich den terroristischen Überfall der Hamas auf das Stärkste verurteile, ist es unumgänglich, Zivilisten zu schützen, und das internationale humanitäre Recht zu respektieren. Humanitäre Hilfe der EU an notleidende Palästinenser wird so lange weiterfließen, wie benötigt.“ Am Abend schließlich verpasste Josep Borrell, einer der Vizepräsidenten der Kommission und zugleich Hoher Beauftragter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Várhelyi eine öffentliche Kopfwäsche: „Die Überprüfung der EU-Hilfe für Palästina wird fällige Zahlungen nicht aufheben“, teilte der frühere spanische Außenminister ebenfalls auf X mit. „Die Suspendierung aller Zahlungen – die das gesamte palästinensische Volk bestraft hätte – hätte die Interessen der EU in der Region beschädigt, und Terroristen nur noch mehr ermutigt.“ Borrell und Várhelyi geraten seit Beginn der Amtszeit dieser Kommission vor mehr als vier Jahren regelmäßig in Konflikt miteinander.

Brach Várhelyi EU-Recht?

Was das nun bedeutet, konnte der Pressedienst der Kommission trotz mehrfacher Anfragen zahlreicher Brüsseler Korrespondenten bis spät in die Nacht nicht klären. In einer Pressemitteilung vertiefte sie die Verwirrung nur, indem sie erklärte, es seien derzeit keine Zahlungen an die Palästinenser fällig, also würden auch keine Zahlungen suspendiert.“ Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, hat sich seit Sonntag nicht mehr öffentlich zur neuesten Eskalation des Nahostkonflikts geäußert.

Schon nach Várhelyis überraschender Kundmachung hatten mehrere Mitgliedstaaten ihren Ärger über sein Vorgehen kundgetan. Die Außenministerien Belgiens, Irlands, Spaniens und Luxemburgs tadelten ihn, und stellten die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens in Frage. „Unser Verständnis ist, dass es keine rechtliche Grundlage für eine einseitige Entscheidung dieser Art durch einen einzelnen Kommissar gibt, und wir unterstützen eine Suspendierung der Hilfe nicht“, teilte die irische Regierung mit. „Wir fordern die Kommission formell auf, die rechtliche Grundlage für die Ankündigung zu klären.“