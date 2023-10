Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israels Armee greift Ziele in Gaza an: Nach den Terrorattacken der Hamas schlägt Israels Armee weiter zurück. Waffenlager, Tunnel und Zentralen militanter Palästinenser wurden aus der Luft und von Schiffen aus attackiert. Mehr dazu

Auch drei Österreicher von Hamas entführt? Beim Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Mehr dazu

Bericht aus Tel Aviv: „Jeder kennt wen, der jetzt in den Krieg ziehen muss“: „Presse“-Korrespondentin Mareike Enghusen berichtet in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts aus Israel über die Einberufung von 300.000 Reservisten, darunter Frauen wie Männer, in den Kriegsdienst, die Stimmung in Tel Aviv und das militärische Vorgehen der Regierung. Mehr dazu

Auto fährt in chinesisches Konsulat in San Francisco: Das chinesische Konsulat verurteilt die „gewalttätige Attacke“. In dem Gebäude sei schwerer Schaden entstanden. Mehr dazu

Nehammer bei Erdogan: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft heute am Nachmittag in der Hauptstadt Ankara den türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Thema wird wohl auch die aktuelle Eskalation im Nahen Osten sein.

Gute Uefa, böse Fifa? Warum der Schein trügt: Am Dienstag steht die nächste Vergabe von Fußball-Großereignissen an. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über das überbevölkerte England. Mehr dazu