Der Ärztekammerpräsident wird nun die Macht in der Wiener Standesvertretung Stück für Stück an sich reißen und seine Kontrahenten abmontieren. Vizepräsident Erik Randall Hubers plötzlicher Rücktritt am Freitag macht es möglich.

Er hatte doch den längsten Atem von allen. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, hat aller Wahrscheinlichkeit nach den seit Monaten andauernden Machtkampf gewonnen. Abgewählt werden konnte der Facharzt für Urologie, der zuletzt wegen einer Herz- und Hüftoperation rund ein halbes Jahr im Krankenstand war, schon bisher de facto nicht. Denn dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit in der aus 89 Mitgliedern bestehenden Vollversammlung. Diese gab und gibt es gegen ihn nicht.

Mit dem für alle Beteiligten überraschenden Rücktritt von Vizepräsident und Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, Erik Randall Huber, am Freitag wird Steinharts Lager nicht nur die Kontrolle über die Kurie der niedergelassenen Ärzte zurückerlangen, sondern auch die Mehrheit im 32-köpfigen Vorstand. Dessen Mitglieder werden nämlich auch von den Kurien besetzt. Erik Randall Huber wird nun Naghme Kamaleyan-Schmied nachfolgen, und zwar in beiden Positionen. Die Hausärztin aus Floridsdorf ist eine enge Vertraute Steinharts und seit Jahren Mitglied seiner Fraktion (Vereinigung).

Damit ist der Weg frei, unter anderem im Vorstand den Finanzreferenten Frédéric Tömböl abzuwählen, einen der härtesten Kontrahenten Steinharts. In weiterer Folge soll eine neue Koalition etabliert werden, der auch die Liste von Ex-Präsident Thomas Szekeres (Team Szekeres) angehören wird, nicht aber die Fraktion von Vizepräsident und Obmann der Kurie der angestellten Ärzte, Stefan Ferenci (Turnusärzte für Turnusärzte). Ihn wird Steinhart so bald nicht loswerden. Denn Ferenci kann nur in seiner Kurie abgewählt werden, eine Zweidrittelmehrheit dort gibt es aber derzeit nicht.