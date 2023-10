Während das (sportliche) Geschäftsmodell von Red Bull Salzburg inzwischen weltweit Nachahmer gefunden hat, schlug Sturm Graz einen anderen Weg ein. Und dieser führte den Klub an die Spitze der Fußball-Bundesliga, lässt ihn finanziell besser dastehen denn je. Eine Schwachstelle bleibt jedoch.

Salzburgs Dominanz wurde beendet. Nach fünf Siegen in Folge bei der Bruno-Gala, heimste am Montagabend Sturm den Preis für die Mannschaft der Saison ein. Obwohl „nur“ Vizemeister hinter dem Red-Bull-Klub, überzeugten die Grazer bei der Wahl durch die Vereinigung der Fußballer (VdF), in deren Hauptkategorien Österreichs Bundesligaspieler stimmberechtigt sind.. Sturm-Trainer Christian Ilzer erhielt zudem den Pokal als Trainer der Saison. Er zeigte sich hocherfreut: „Ich kann mich auf ein fantastisches Trainerteam und eine großartige Mannschaft verlassen und habe eine Familie hinter mir, die mich extrem unterstützt.“ Auch der Sportchef der Grazer, Andreas Schicker, hob das Kollektiv hervor: „Das ist eine großartige Auszeichnung für den gesamten Verein.“

In der aktuellen Saison liegt Sturm nun auch in sportlicher Hinsicht vor Salzburg. Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC zogen die „Blackies“ am Sonntag um einen Punkt am Serienmeister (zehn Titel in Folge) vorbei und gingen als unbesiegter Tabellenführer in die Länderspielpause. „Man sieht, welche Qualität wir haben, wenn wir am Punkt sind“, hob Abwehrchef Gregory Wüthrich die veränderte „Mentalität“ seiner Mannschaft hervor.

Gelebte Vereinsphilosophie

Aber nicht nur die Mentalität auf dem Fußballplatz scheint zu stimmen, auch Sturms gelebte Vereinsphilosophie hat sich mittlerweile als gewinnbringend erwiesen. Im Zentrum dieser stand und steht die Etablierung von Graz als Anlaufstelle für Talente – um diese anschließend um hohe Summen weitertransferieren zu können. „In den vergangenen Jahren hat bei Sturm Graz sehr viel gepasst. Die sportliche Führung zieht an einem Strang, zudem sind die Schlüsseltransfers voll aufgegangen. Das Fundament des Vereins und der Mannschaft ist sehr gut“, sagte Sportchef Schicker vor wenigen Monaten in der „Presse am Sonntag“.

Die Zahlen geben ihm recht. Am Montag hat Sturm einen Rekordumsatz samt Wertschöpfungsstudie präsentiert, wonach der Klub „ein echter Wirtschaftsfaktor für Graz und die gesamte Steiermark“ sei. Für den betrachteten Zeitraum des Wirtschaftsjahres 2022/23 wurde der Rekordumsatz von 44,7 Mio. Euro verbucht, sowie eine Bruttowertschöpfung von knapp 42 Mio. Euro errechnet. Die Klub-Aktivitäten hätten der Öffentlichen Hand 20,2 Millionen Euro an Steuern und Abgaben gebracht.

Mehr Abos, mehr Zuschauer

Die Grazer präsentierten weitere Rekordergebnisse, die „Wachstum in jeder Hinsicht“ unterstreichen. So wurden unter anderem neue Höchststände im Bereich Abonnenten (plus 44 Prozent), Stadionbesucher (+17), Merchandising (+67) sowie Sponsoring und Übertragungsrechte (+30) verbucht. Im letzten Punkt sind etwa auch Europacup-Einnahmen berücksichtigt. Auch in der aktuellen Saison kamen bei Heimspielen im Durchschnitt 14.421 Zuschauer ins Stadion, womit Sturm Rang zwei hinter Rapid (17.165) belegt.

Auch der 20-Millionen-Transfer von Rasmus Höjlund zu Atalanta Bergamo spielt in das Rekordjahr (zum Vergleich 2021/22: 26,8 Millionen Euro) ein. Der Transfersaldo betrage 6,3 Millionen Euro. „Wir haben gewaltig in unsere Mannschaft investiert. Die Summen, die teilweise kolportiert werden, sind Bruttosummen und verzerren ein wenig die Realität“, erklärte Klubpräsident Christian Jauk.

Stadion als Achillesferse

Regelmäßige Transfergewinne sind laut Jauk aber notwendig, um Wettbewerbsnachteile infrastruktureller Art auszugleichen. Als Untermieter in der Grazer Merkur Arena kämpft Sturm seit Jahren um Hoheitsrechte. Der Wunsch lautet, als alleiniger Pächter im aktuell auch von Erzrivale GAK bespielten Stadion aufzutreten. Die sogenannte Zwei-Stadien-Lösung wird von der Clubspitze als „alternativlos“ bezeichnet. „Es kann nicht sein, dass sich die zweitgrößte Stadt Österreichs im Zusammenhang der Stadioninfrastruktur unter den Landeshauptstädten an letzter Stelle befindet“, sagte Jauk. (red.)