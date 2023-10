Eine Instagram-Story der Rapperin Nura sorgt für Kritik. Eigentlich hätte sie am Dienstagabend in Klaas Heufer-Umlaufs Show zu Gast sein sollen. Dem ist nun nicht mehr so.

Rapperin Nura hat vor wenigen Tagen einen neuen Song veröffentlicht, „FUBU“. Beworben hat sie ihn am Sonntag mittels Instagram-Story, zu sehen war ein Standbild des Musikvideos zum Song: Die versammelte Crew posiert vor einem handgemalten Plakat mit dem Schriftzug „Free Palestine“. Im Netz gab es heftige Kritik.

Man würde nicht glauben, dass es sich bei diesem Bild schlichtweg um Promo für den neuen Song handle, so die Kritik. Schließlich käme die Botschaft nur einen Tag nach dem Beginn des verheerenden Angriffs der Hamas-Terroristen auf Israel. Unabhängig davon, wann das Video zum Song entstanden sei, hätte man für das Bewerben einen alternativen Ausschnitt wählen können.

Die umstrittene Instagram-Story von Nura. Screenshot/Instagram @nura

Kritik auch an ProSieben

Kurz nachdem die Musikerin das umstrittene Posting abgesetzt hat, verkündete der Sender ProSieben deren Teilnahme bei „Late Night Berlin“, der Show von Klaas Heufer-Umlauf, am 10. Oktober. Auf Instagram und X teilten die offiziellen Accounts der Sendung ein Foto von Nura, inklusive Hinweis zu ihrem neuen Album „Periodt“.

Ein Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten: Gebe ProSieben einer Hamas-Unterstützerin eine Bühne? Zum geplanten Auftritt wird es nicht kommen, wie mehrere deutsche Medien einheitlich berichten, begründet habe der Sender die Entscheidung nicht. Auch der Ankündigungs-Post wurde mittlerweile von allen „Late Night Berlin“-Kanälen gelöscht.

Nura entschuldigt sich

Am Montagnachmittag äußerte sich die Rapperin, die übrigens am selben Abend noch im Flex in Wien auftrat, via Instagram persönlich zu ihrem Post. „Welche Herkunft, welche Sexualität oder welche Religion“ eine Person hat, mache keinen Unterschied, wenn sie leiden, heißt es darin. „Krieg ist jedoch nie eine Lösung und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin“, schreibt sie weiter. Sie und ihre Familie wüssten aus erster Hand, wie traumatisierend es ist, vor einem Krieg fliehen zu müssen. Nuras Vater stammt aus Saudi-Arabien, ihre Mutter aus Eritrea, die Rapperin selbst ist in Kuwait geboren und eritreische Staatsbürgerin. Als Dreijährige ist sie zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Saudi-Arabien nach Deutschland geflohen.

Nuras Instagram Statement zu ihrem Post. Screenshot/Instagram @nura

Zum expliziten Standbild in ihrer Story nimmt die Rapperin im Statement nicht Bezug. Das Video, so schreibt sie, sei aber vor den aktuellen Ereignissen veröffentlicht worden. „Trotzdem tut es mit leid, wenn ich jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe.“ Das Musikvideo wurde inzwischen vom Netz genommen. (evdin)