Gefragt: Urbaner Luxus, ländliche Resorts

Während viele Immobiliensektoren mit großen Herausforderungen konfrontiert sind, punkten Hotels in den europäischen Märkten. Dennoch wird der Hotelinvestmentmarkt durch das ungünstige Finanzierungsumfeld ausgebremst.

Der europäische Hotelmarkt hat sich weitgehend von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erholt, was besonders auf ein starkes Wachstum ­der durchschnittlichen Tagesraten (ADR) zurückzuführen ist. Dank starker Nachfrage regenerierten sich dabei die südlichen Mittelmeerziele am schnellsten. Mit dem stärksten Wachstum wird in den nächsten zwölf Monaten vor allem in der Luxus- und der gehobenen Hotellerie sowie im preisgünstigen Budgetsegment gerechnet. Auch die wichtigsten Gateway-Märkte – Paris, Rom, Dubai, London, New York und Madrid – übertrafen das Niveau von 2019 dank robuster Freizeitnachfrage und der Rückkehr von Gruppen-, Geschäfts- und internationalen Reisen.

UK bei Investments vorn

Dennoch hat der Hotelinvestmentmarkt weiter mit den Auswirkungen von Zinswende und ökonomischen Unsicherheiten zu kämpfen: „Preisfindungsprozesse aufgrund der steigenden Renditeerwartungen, bei Finanzierungen zurückhaltende Banken“, zählt Helena Rickmers, Associate Director Hotel Investment bei CBRE, auf. „Trotz positiver Stimmung wird die Umsetzung von Hotelprojekten in der Pipeline durch steigende Kosten beeinträchtigt“, erläutert Richard Candey, Leiter der Abteilung Investor & Developer Services im EMEA Hospitality Team bei Cushman & Wakefield (C&W). Es sei damit zu rechnen, dass sich viele bestätigte Projekte weiter verzögern würden und einige nicht mehr rentabel seien oder sein werden. Dies führe dazu, dass sich das Hotelwachstum auf die stärksten, robustesten Opportunitäten konzentriert, typischerweise in hochpreisigen Märkten und mit anhaltender Nachfrage. Die größten RevPAR-Zuwächse wurden nach Berechnungen von C&W in Litauen, der Türkei, Irland, Kroatien und Frankreich verzeichnet, wobei Paris, Belgrad, Istanbul und Vilnius die wichtigsten städtischen Märkte in Europa sind. Sie verzeichneten im Q1 2023 das stärkste Wachstum im Vergleich zu Q1 2019. Auch in Österreich ist die Wirtschaftslage für Entwickler, Eigentümer, Betreiber und Investoren gleichermaßen herausfordernd. „Das erste Halbjahr zeigte vergleichsweise wenig Bewegung auf dem heimischen Hotelimmobilienmarkt, obwohl durchaus gute Produkte vermarktet werden“, sagt Simon Kronberger, Director Austria & CEE bei Christie & Co.

Investoren favorisieren Resorts

Nach Angaben von C&W wurden im ersten Halbjahr 2023 in Europa Hoteltransaktionen im Wert von 5,7 Mrd. Euro getätigt, wobei 48 Prozent des Volumens auf institutionelle Investoren entfielen. Zu den wichtigsten Transaktionen gehörten die Verkäufe des Westin Grand in Paris, des Mandarin Oriental in Bodrum und des Le Richemond in Genf. Der volumenstärkste Markt war das Vereinigte Königreich, gefolgt von Deutschland, übrigens der aktivste in Bezug auf die Anzahl verkaufter Hotelimmobilien und Zimmer. Spanien verzeichnete einen Anstieg des Investitionsvolumens um 52 Prozent.

Trotz hochwertiger Deals in der Stadthotellerie stehen Resorts und Ferienhotels weiterhin im Fokus der Investoren. Insgesamt entfielen 22 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens im ersten Quartal 2023 auf Resorts, und 28 Prozent, betrachtet man die Daten der zwölf Monate bis März 2023, betont Borivoj Vokrinek, Strategic Advisory & Head Hospitality Research EMEA bei C&W. Deutlich mehr als vor Covid-19, als dieser Hoteltyp 13 Prozent des Hoteltransaktionsvolumens ausmachte. Während viele Immobiliensektoren mit strukturellen Herausforderungen und nachlassender beruflicher Nachfrage konfrontiert sind, übertreffen die Hotels in den meisten Märkten weiterhin die Erwartungen.

Ausblickend sei die Pipeline mit Hotelimmobilien und -portfolios, welche derzeit in der Vermarktung sind oder vorbereitet werden, gut gefüllt, meint Rickmers. Dennoch bedarf es einer weiter anhaltenden Stabilisierung der Zinsentwicklung und Finanzierungsbedingungen, um den Marktakteuren wieder Sicherheit bei Investitionsentscheidungen und Preisangeboten zu ­geben. Dementsprechend werde das Transaktionsgeschehen vorerst weiter gedämpft bleiben, das aktuelle Interesse an der Nutzungsklasse Hotel lässt jedoch zuversichtlich in die Zukunft schauen, heißt es hierzu bei CBRE.