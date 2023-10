Welche Folgen der Angriff auf Israel für den Sport hat

Vor dem Hintergrund des Angriffs der Hamas auf Israel hat Palästinas Fußball-Nationalmannschaft die Teilnahme an einem Turnier in Malaysia abgesagt. Auch Israels EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz kann nicht stattfinden.

Wie der palästinensische Fußballverband am Dienstag bekannt gab, sei es der Mannschaft aufgrund der andauernden Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas nicht möglich, im Moment nach Kuala Lumpur zu reisen. Palästina sollte dort gegen Indien, Tadschikistan und Gastgeber Malaysia spielen. In der WM-Qualifikation ist die Nummer 97 im Fifa-Ranking in den nächsten Spielen im November laut Programm gegen Libanon und Australien im Einsatz.

Indes wurde auch das für Donnerstag angesetzte Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz in Tel Aviv auf ein noch unbekanntes Datum verschoben worden. Wie die Uefa am Sonntagabend mitteilte, sei nicht nur diese Partie auf höchster Wettbewerbsebene, sondern auch weitere in Israel angesetzte Matches der kommenden Tage davon betroffen. Konkret sind es die EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Estland und Deutschland am 12. bzw. 17. Oktober sowie sechs Partien der U17-EM-Qualifikation im Rahmen eines Mini-Turniers mit Gastgeber Israel, Wales, Gibraltar und Belgien zwischen 11. und 17. Oktober.

Das nächste Spiel der Israelis ist für den 15. Oktober auswärts im Kosovo angesetzt. Auch in diesem Fall schloss die Uefa eine Verschiebung nicht aus.

Auch Handball und Basketball betroffen

Nicht nur der Fußball ruht, auch in allen anderen Sportarten gibt es keinen Spielbetrieb. Der in Wien angesiedelte Europa-Verband EHF setzte Israels Länderspiele aus, Handball rücke „in der aktuellen Lage in den Hintergrund“, stand in einem Statement.

Auch die EuroLeague der Basketballer findet nicht statt. Das für den 12. Oktober angesetzte Königsklassen-Spiel zwischen Armani Mailand und Maccabi Tel Aviv wurde ausgesetzt. Die Liga beobachte die Situation und werde gemeinsam mit den betroffenen Teams die bestmöglichen Optionen für eine Neuansetzung der Spiele auf der Grundlage der verfügbaren Termine prüfen, teilte der Verband mit. Die Eurocup-Partie zwischen Hapoel Shlomo Tel Aviv und Wolves Vilnius wurde verschoben.

Wann die Oberösterreicherin Sarah Sagerer zum amtierenden Meister Elitzur Ramla stoßen wird, ist unklar.