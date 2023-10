Besetzung der ORF-Gremien teils verfassungswidrig

Der Einfluss der Bundesregierung auf die Gremien des ORF ist übermäßig, sagt das Höchstgericht. Bestellung und Zusammensetzung von ORF-Stiftungsrat und Publikumsrat müssen verändert werden.

Der ORF bleibt eine Baustelle. Das neue Gesetz mit der Haushaltsabgabe ist noch nicht in Kraft, da hat der Verfassungsgerichtshof schon weitere Teile des ORF-Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Die Regeln für Bestellung und Zusammensetzung von ORF-Stiftungs- und -Publikumsrat sind demnach zum Teil verfassungswidrig. In einem am Dienstag veröffentlichten Erkenntnis bewertet man vor allem den übermäßigen Einfluss der Regierung bei der Besetzung der ORF-Gremien. Die Bestimmungen verstoßen gegen das im Verfassungsgesetz über die Unabhängigkeit des Rundfunks verankerte Gebot der Unabhängigkeit und pluralistischen Zusammensetzung dieser Organe. Bis März 2025 hat der Gesetzgeber nun Zeit, die Bestimmungen zu ändern.

Regierung stellt zu viele Stiftungsräte

Im Gegensatz zu den im Parlament vertretenen Parteien und dem Publikumsrat, die je sechs Stiftungsratsmitglieder bestellen, zeichnet die Regierung für die Nominierung von neun Räten verantwortlich. „Bei diesen Mitgliedern handelt es sich um eine relativ große Gruppe, die ein deutliches Übergewicht zu den vom (gesellschaftlich repräsentativ zusammengesetzten und staatsfernen) Publikumsrat bestellten sechs Mitgliedern hat.

Das verstößt gegen die Verfassungsgebote der Unabhängigkeit und des Pluralismus bei der Bestellung und Zusammensetzung der Leitungsorgane des ORF“, heißt es in der Erkenntnis. Ebenso stößt man sich an der vorzeitigen Abberufungsmöglichkeit von Mitglieder nach Wahlen. Einzig die sechs Parteienvertreter und die fünf Belegschaftsvertreter im Stiftungsrat sind davon ausgenommen.

Auch an den Bestellungsmodalitäten zum Publikumsrat stößt sich der VfGH. Der Gesetzgeber müsse die Regelung so austarieren, „dass die unmittelbar von repräsentativen Einrichtungen bestellten Mitglieder zumindest im selben Ausmaß im Publikumsrat vertreten sind wie die vom Bundeskanzler (bzw. von der Medienministerin) in Auswahl aus Vorschlägen bestellten Mitglieder.“ Durch die aktuellen Bestimmungen sei der Spielraum des Bundeskanzlers bei der Wahl zu weit: Die Bestellung „der 17 Mitglieder des Publikumsrats“ sei „so weitgehend in das Belieben des Bundeskanzlers (bzw. der Medienministerien) gestellt, dass die verfassungsrechtlichen Gebote der Unabhängigkeit und pluralistischen Zusammensetzung dieses Leitungsorgans des ORF verletzt sind“, heißt es.

>> Hier die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs

Wer geht die Reparatur an? Und wie?

Bis März 2025 hat der Gesetzgeber nun also Zeit, die Bestimmungen zu ändern. Zwei große Fragen sind damit verbunden: Wird nur an kleineren Schrauben gedreht, um die politische Besetzung vielleicht weniger offensichtlich zu machen, oder tatsächlich eine echte Reform angegangen? Und: Wird die jetzige Koalition das heiße Eisen angreifen oder es der nächsten Regierung überlassen? Die Grünen wünschen sich eine sofortige Reform.

Man nehme „das heute veröffentlichte Erkenntnis des VfGH sehr ernst“ und verstehe es „als Auftrag an die aktuelle Bundesregierung“, um nach „eingehender Prüfung“ der VfGH-Ausführungen tätig zu werden, so Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen. Die Frist bedeute, dass die amtierende Regierung das Vorhaben „umsetzen muss, damit es zeitgerecht dem Parlament zugeleitet werden kann“.

Und die ÖVP? Reagiert mehr als verhalten. Man wolle das Erkenntnis des VfGH erst einmal von Fachexperten prüfen lassen. „Überraschend ist jedenfalls, dass die Gremienstruktur seit Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert ist, und dies jetzt mit einem Mal verfassungswidrig ist“, heißt es in einer Stellungnahme des von Susanne Raab (ÖVP) geführten Medienministeriums.

Die Neos beriefen am Dienstag eilig eine PK ein, um auf umfassende und rasche Änderungen zu drängen. Man stehe dafür bereit, den ORF „vom parteipolitischen Gängelband zu befreien“.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der den Prüfantrag initiiert hat, sprach in einer ersten Reaktion von einem „demokratiepolitischen Erfolg“ und einer „historischen Chance für die Medienlandschaft in Österreich“. Die Entscheidung des Höchstgerichts sei ein „klarer Auftrag zu einer Entpolitisierung des ORF“. Das Gesetz müsse nun transparent und unter Einbindung aller wesentlicher Akteure des gesellschaftlichen Lebens reformiert werden, forderte Doskozil. Eingebracht hatte die burgenländische Landesregierung die Beschwerde nach dem Bekanntwerden der „Sideletter“ der früheren und gegenwärtigen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ bzw. ÖVP und Grüne zu ORF-Personalbesetzungen.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der freiheitliche Mediensprecher Christian Hafenecker erneuerten unterdessen ihre hasche Kritik am ORF: „Dass die Österreicher aber ab 1. Jänner 2024 für einen jetzt auch noch in Teilen verfassungswidrigen, durchpolitisierten ORF mit einer “Zwangssteuer‘ bezahlen müssen, ist ein einziger Skandal.„ Anstatt einer Reparatur des ORF-Gesetzes brauche es “gleich eine Totalreform des ORF in Richtung eines verschlankten ‚Grundfunks‘“ heißt es in einer Aussendung. (red.)