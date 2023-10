Ist das Zeitalter der Reparatur angebrochen?

Das Re:pair-Festival legt seinen Fokus heuer auf Mode. Organisatorin Tina Zickler betont, wie ermächtigend Reparatur sein kann.

Im Atelier Moe sitzt Besitzerin Julia Bezik im Schaufenster und näht. Ein kreisrundes Nadelkissen ziert ihr Handgelenk an der Stelle, die sonst Uhren vorbehalten ist, unter dem Füßchen der Nähmaschine ist eine Jeans eingespannt. Das Atelier in der Gredlerstraße im Zweiten ist klein, und doch tut sich viel. Stetig gehen Kunden ein und aus, in Schutzhüllen eingeschlagene Kleidung wird ausgehändigt, andere Stücke werden entgegengenommen. „Eigentlich war von Anfang an viel los, die Kunden kamen ganz von selbst“, sagt Bezik. Die Ukrainerin lebt seit sechs Jahren in Wien, in Lwiw hat sie Modedesign studiert. „‚Fashion‘ klingt glamourös, aber das bin nicht ich. Es gibt so viele Modeläden in Wien, ich wusste nicht, was ich dazu noch beitragen sollte“, sagt Bezik. Seit Jahren führt sie deshalb die Änderungsschneiderei Moe mit ihrem Mann Alex Bezik. Hier kürzt sie Hosen, gestaltet Mäntel um, passt Kleider an und was sonst noch so anfällt.

Julia Bezik stopft Löcher in alten Jeans, passt Kleider an oder gestaltet alte Mäntel neu. Christine Pichler

Es macht ihr Spaß, mit eingerissenen Stoffen zu arbeiten, Löcher zu stopfen oder alte Stücke neu zu gestalten. „Oft haben die Menschen auch einen emotionalen Bezug zu den Kleidern, haben sie geerbt oder von der Mutter bekommen“, so Bezik. Mittlerweile hat sie sich gut in die Nachbarschaft eingelebt, tatsächlich begrüßen sie viele eintretende Kundinnen wie alte Bekannte. „Im Wohnhaus gegenüber weiß ich mittlerweile, wer hinter jedem der Fenster wohnt“, sagt sie und deutet über die Straße. Das große Geld macht sie mit ihrem Laden vielleicht nicht, aber Bezik begreift ihn sowieso mehr als Ausdruck einer Lebensweise. Das Moe-Atelier wird auch bei der diesjährigen Ausgabe des Re:pair-Festivals vertreten sein. Am 21. Oktober flickt Julia Bezik im Rahmen einer Textilien-Ambulanz im Volkskunde­museum Kleidungsstücke, die Besucherinnen mitbringen und kaputtgegangen sind.