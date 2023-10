So will sich Chris Hemsworth vor Alzheimer schützen 

Der 40-jährige Schauspieler fand durch Zufall heraus, dass er ein erhöhtes Risiko für Alzheimer hat. Nun kämpft er dagegen an.

Dass nicht nur der Körper, sondern auch der Geist trainiert werden will, diese Erfahrung hat Schauspieler Chris Hemsworth gemacht, den man als unzerstörbaren Superhelden Thor kennt. In der Serie „Limitless“ von Disney+ und National Geographic machte sich der Australier im vergangenen Jahr auf die Suche nach Dingen, die das Altern verhindern und das Leben verlängern. Im Zuge dessen ließ er sich auch medizinisch untersuchen. Dabei kam heraus, dass er von seinen Eltern das APOE4-Gen vererbt bekommen hat. Die Möglichkeit an Alzheimer zu erkranken ist damit acht- bis zehnfach erhöht.

Das Ergebnis sei ziemlich „schockierend“ gewesen, berichtet er im Interview mit der Zeitschrift „Men‘s Health“. Auch wenn man das Risikogen in sich tragen kann, ohne je an Alzheimer zu erkranken und auch ohne dem Gen die Krankheit entwickeln kann.

Lebensstil verändert

Nach der Diagnose stand es ihm frei, diese in der Sendung mitzuteilen oder zu verschweigen. Doch er entschied sich, sein erhöhtes Risiko publik zu machen. Er hoffe, dass dies auch andere Menschen in ähnlichen Situationen dazu inspirieren, sich mehr über die Gesundheit des Gehirns zu informieren und alles zu tun um ein Ausbrechen der Krankheit zu verhindern.

Auch Hemsworth hat seinem Lebensstil einige Veränderungen unterzogen. Er nehme sich nun mehr Zeit für sich selbst und auch für Stille, ganz ohne Stimulation, erzählt er im Interview. „Ich mache viele Meditation- und Atemübungen, hauptsächlich während der Sauna- oder Eisbaderoutine“, führt er aus. Außerdem sei Schlaf nun eine Priorität für ihn. Schon eine Stunde vor dem Zubettgehen versuche er, sich von Bildschirmen fernzuhalten und stattdessen zu lesen. (cg)

>>> „Men‘s Health“