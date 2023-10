Kärntnerin beißt Polizisten bei Verkehrskontrolle

Die 54-Jährige dürfte stark alkoholisiert gewesen sein. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Die Frau wurde angezeigt.

Eine 54-jährige Kärntnerin ist am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsberg ausgerastet und hat einen Polizisten in den Arm gebissen. Sie hatte einen Alkomatentest verweigert und beschimpfte die Beamten lautstark. Der Polizei zufolge war sie offensichtlich stark alkoholisiert.

Schließlich wurde die Festnahme ausgesprochen. Die 54-Jährige wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Durch den Biss wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Frau wird angezeigt. (APA)