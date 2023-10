Markus Söder, der Pater Bavariae, sprach - und fast alles war gut. Dabei hätte er allen Grund zu einem Fluch: „Himmerlherrgottkruzifix.“

Friede den Stammtischen, Gemütlichkeit den Bierzelten: So würde man das in diesen Oktobertagen aller Welt wünschen – und im Besonderen unseren bayerischen Freunden in Rosenheim und Passau, in München und Nürnberg. Da dort doch gerade die fünfte Jahreszeit zu Ende gegangen, das letzte Bier beim Oktoberfest getrunken, die letzte Stimme bei der Landtagswahl ausgezählt ist.

Also sprach der Pater Bavariae, breitbeinig und im Brustton der Überzeugung: „Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt verrückt spielt.“ Wenn dies doch nur wahr wäre. Oder wollte Ministerpräsident Markus Söder das als Drohung verstanden wissen? 30 Prozent hatten am Sonntag ihr Kreuz bei einer Partei rechts von seiner CSU gemacht, bei Hubert Aiwangers Freien Wählern und der AfD. Was würde bloß Franz Josef Strauß, der „Godfather“ der CSU, dazu sagen, der einst postuliert hat: „Rechts von der CSU ist nur noch die Wand.“ Vielleicht so etwas Ähnliches wie „Himmelherrgottkruzifix.“

Bei Gott: Fluchen, poltern und Hinterfotzigkeiten ausrichten, das können die Bayern. Sagt der eine Hallodri zum anderen, er soll sich nicht so „mädchenhaft“ aufführen. Gibt der andere zurück, bittschön nicht so „pubertär“ zu agieren. Hollodero! Es wird gspaßig zugehen in der Koalition zwischen Söder und Aiwanger, den Platzhirschen und Volkshelden der Stammtische.

