Der „geadelte“ Winkel Österreichs

1970 wurde der „Kaiserwinkel“ erfunden, 2012 offiziell benannt. Die schöne Landschaft kümmert’s seit Jahrhunderten wenig.

Osterreich hat viele schöne Winkel, die man entdecken kann. Einer davon wurde sogar vor ein paar Jahren „geadelt“: der Kaiserwinkl. Bald nach Kufstein, an der Grenze zum bayerischen Chiemgau, liegt dieses höchst adelige Tal, eingerahmt vom Kaisergebirge mit Wildem Kaiser und Zahmem Kaiser. Es gibt auch noch ein Kaiserbachtal – und die nette Geschichte, dass der vor knapp 500 Jahren umherreisende Kaiser Karl V. beim Anblick der mächtigen Berge ausgerufen haben soll: „Lang, wenn ich es nicht mehr bin, wirst du noch Kaiser sein!“ Es hat aber bis in die 1970er-Jahre gedauert, bis der Name „Kaiserwinkl“ erfunden war, und bis 2012, dass man ihn auch offiziell in Karten fand. Von Deutschland schnell erreichbar, ist er eine Art germanische Kolonie, man kommt also ins Ausland, ohne die Grenze zu passieren.

Sumpfig. „Schwemm“ heißt das Naturerlebnis, das durch das örtliche Hochmoor führt. Elisabeth Hewson

Bodenständige und Gipfelflieger

So adelig der Name, so bodenständig die Einwohner: Viel Landwirtschaft und viel Natur findet man hier, man achtet darauf, dass nicht alles zugebaut wird, und bietet Sport zu jeder Jahreszeit und in jeder Höhe an: vom Fliegen zwischen den Gipfeln (die Thermik ist dank Nordwind für Paragleiter besonders hilfreich, zu Hunderten heben sie vor der Bärenhütte auf der Unterbergalm ab) bis zum Wasserskifahren und Stand-up-Paddling auf dem Walchsee. Vom Wandern auf dem Schmugglerweg zwischen den Felsen und Ländern bis zum Raften auf der Großache (Ache: größer als ein Bach, kleiner als ein Fluss). Und man kommt zum Golfen und Klettern, Radfahren, Mountainbiken, Tennis und Bogenschießen. Oder gleich mehreres auf einmal: Heuer fand hier zum vierten Mal eine der größten Triathlonveranstaltungen Österreichs statt. 1400 Teilnehmer schafften 1,9 Kilometer Schwimmdistanz im Walchsee, 21 km Laufen und 90 km auf dem Rad. Und man zählt im Kaiserwinkl schon wieder die Stunden bis zur nächsten Challenge auf einer Leuchttafel im Ortszentrum von Walchsee.

Der See ist übrigens einer der wärmsten in Tirol, da nur 35 Meter tief. Außerdem wunderbar türkisgrün, im Sommer eine Belohnung nach einer der vielen gut ausgeschilderten Routen. Recht neu ausgebaut ist der erwähnte Schmugglerweg, ein interaktives Wanderziel, das Kindern das Wandern zum Abenteuer macht: mit Aufgaben, die es zu lösen gilt, mit Hörbildern bei den verschiedenen Stationen, wohin eine App führt, die zu Beginn der vier Kilometer langen Strecke heruntergeladen wird. Seit 2000 Jahren wird der schmale Weg durch Wald und Fels begangen, heute ist er mit Hängebrücken, Aussichtsplattformen und einer „Teufelsstiege“ ein gut ausgebauter Wanderweg. Gletschermühlen kann man hier finden, die die Formung mancher Bachläufe erklären, und natürlich von Sagen umwobene Plätze, wie den Klobenstein, der sich gespalten hat, statt eine gläubige Bäuerin zu erschlagen. Wer sich durchzwängt, ohne die Wände zu berühren, dessen Wunsch geht in Erfüllung. Auch die Quelle bei der Wallfahrtskirche Klobenstein kann natürlich Wunder wirken, vor allem Augen waschen soll beim Sehen helfen. Oder ist es einfach Augenauswischerei?

Urig. Prächtige Höfe, traditionelle Wirtshäuser und landwirtschaftliche Produkte sorgen für Flair. Elisabeth Hewson

Heumilch und Käse

Auch ein Hochmoor kann man besuchen, dort einen Turm mit viel Info zu diesem Biotop und seinen Bewohnern besteigen. Es nennt sich Moorerlebnis Schwemm, ist ein netter Rundweg von Walchsee aus. Wer golfen will, kann gleich gegenüber einsteigen, dort startet einer der drei Golfparcours in Kaiserwinkl. Und wer wirklich guten Käse und andere Schmankerln der Region kosten und kaufen möchte, muss zur Biokäserei Walchsee. Die wurde bereits 1904 gegründet, als erste Genossenschaft für Landwirte in Tirol, und verarbeitet heute die Heumilch von 53 Bauern, alle im Umkreis von fünf Kilometern zu Hause, regionaler geht’s nicht. Dort gibt’s jetzt auch ein kleines Bistro mit Frühstück, Mittagessen oder Jause. Wer einen Blick hinter die Kulissen machen will, der kann jeden Dienstag an einer Führung teilnehmen, weiß dann, was „Heumilch“ eigentlich bedeutet und warum man nur daraus den besten Käse machen kann.