„Grätzeloase“ in Wien-Ottakring wegen Gestank und Ungeziefer geräumt

In der Oase wurden gerettete Lebensmittel verteilt. Anrainerinnen und Anrainer beschwerten sich jedoch bereits seit Monaten wegen unhygienischer Bedingungen.

Eine in Wien-Ottakring gelegene „Grätzeloase“ der etwas anderen Art ist am Dienstag in den Morgenstunden vom Einsatzteam der Stadt Wien unter Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen geräumt worden. An dem Ort wurden Lebensmittel verteilt, die in Großküchen, Sozialmärkte oder Bäckereien übrig geblieben sind sowie aus Mülltonnen gefischt wurden.

Seit Monaten klagten die Anrainerinnen und Anrainer jedoch über die Zustände auf Gehweg und Straße im Bereich der Hasnerstraße Ecke Possingergasse: Sie würden von einer Kombination aus Abfällen und den daraus resultierenden Mäuse- und Ungezieferaufkommen belästigt.

„Öffentlicher Raum missbraucht“

Die Stadt Wien wandte sich an die Betreiber, einem Vereinslokal, das jedoch nichts gegen die unhygienischen Zustände unternommen hätte. Wegen massiver Regelverstöße und Missachtung der geltenden Vorschriften der Nutzungsberechtigung wurde dem Verein diese nun entzogen und die Fläche geräumt. „Wir werden nicht tolerieren, dass öffentliche Räume missbraucht, und geltende Vorschriften ignoriert werden“, sagte Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams Stadt Wien sowie der Gruppe Sofortmaßnahmen.

In den sozialen Medien wurde die Maßnahme kritisiert. Es wurde unter anderem die Frage in den Raum gestellt, warum die Behörden nicht helfen, die Lage zu verbessern, sondern den Ort gleich zerstören. (APA/Red.)