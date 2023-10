Lehramt: Studium leidet unter verfrühter Lehrtätigkeit

Mehr als die Hälfte der Master-Studierenden und ein Viertel der Bachelor-Studierenden unterrichten bereits nebenbei. Experten orten negative Auswirkungen auf das Studium.

Laut einer im Frühjahr durchgeführten Studie der Universität Wien unter 1635 Lehramtsstudierenden arbeiten 58 Prozent der Master- und 25 Prozent der Bachelor-Studierenden bereits an Schulen, vornehmlich Mittel- und Volksschulen. Im Schnitt im Ausmaß von 16 Unterrichtsstunden, was mit Vor- und Nachbereitungszeit einem Arbeitsaufwand von 33 Wochenstunden entspricht. Dabei werden teileweise mehr als drei Fächer unterrichtet, oft solche, die die jeweiligen Studierenden gar nicht belegt haben.

Dies hat negative Auswirkungen auf den Studienfortgang: Sowohl die Püfungsaktivitäten als auch die Selbstlernzeiten der Studierenden sinken durch die Unterrichtstätigkeit auf etwa die Hälfte. Entsprechend verzögert sich der Abschluss Im Vergleich zu Studierenden ohne Nebenbeschäftigung um durchschnittlich 2,5 Semester, im Vergleich zu Studierenden mit anderen Nebentätigkeiten um 1,5 Semester.

Die zusätzliche Belastung beeinflusst nicht nur den Studienfortschritt negativ, die Früheinsteiger berichten auch über weniger Freude am Studium. Zudem fühlen sie sich laut der Untersuchung zwar eher auf herausfordernde Situationen in der Schule vorbereitet, haben aber gleichzeitig überhöhte Vorstellungen von ihren bereits erworbenen Kompetenzen.

Die Leiterin der Studie Nele Kampa, Professorin für Schulpädagogik an der Universität Wien, plädiert daher für klare Regelungen zum Einsatz Studierender in Schulen, etwa eine Begrenzung der zu unterrichtenden Stunden oder der Zusatzaufgaben. Auch der ehemalige und der aktuelle Leiter des Zentrums für Lehrer*innenbildung an der Universität Wien, Manfred Prenzel und Martin Rothgangel, appellieren, trotz des akuten Mangels an Lehrkräften nicht die Qualität des Unterrichts zu vernachlässigen. Der Früheinstieg in den Lehrberuf verzögere nicht nur den Studienabschluss, sondern gefährdet die Entwicklung wichtiger berufsrelevanter Kompetenzen. Vor allem befürchten die Experten, dass die großen Belastungen ein Grund sein könnten, das Studium und den Lehrberuf aufzugeben. (at)