Indien gegen Pakistan: Eine Cricket-WM im Zeichen der Erzfeinde

Auf seine Drives kommt es an: Virat Kohli soll Indien zum Heimerfolg führen. AFP

Gigantische Kulissen und heimische Topfavoriten: Die Cricket-WM in Indien ist die perfekte Bühne für Gastgeber Narendra Modi. Nun wartet das brisante Duell mit dem unliebsamen Nachbarn.

Das bevölkerungsreichste Land der Welt spielt auf der globalen Sportbühne eigentlich keine Rolle. Indiens Fußball-Nationalteam hat sich noch nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, in den Rankings der erfolgreichsten Nationen bei olympischen Sommerspielen liegt man rund um Platz 50, jedenfalls hinter Österreich. Doch was sich dieser Tage in den Stadien von Neu-Delhi, Kalkutta und Mumbai abspielt, hat sehr wohl globale Dimensionen.

In Indien findet die Cricket-WM statt. Ein Mega-Event über sechs Wochen, eröffnet im Cricket-Tempel Narendra Modi, dem mit 132.000 Plätzen größten Sportstadion der Welt, und mit Milliarden Zusehern vor den TV-Geräten. Am Samstag wartet auch gleich das politisch brisante Vorrundenduell zwischen Gastgeber Indien und Pakistan.

Zwei Akteure stehen bei der WM im Mittelpunkt. Zum einen Virat Kohli, genannt „King Kohli“, Cricket-Superstar, indischer Nationalheld, Werbestar mit einem Jahresverdienst von rund 25 Millionen Euro und 260 Millionen Instagram-Followern. Der 34-Jährige ist Indiens Anführer auf dem Feld, auch wenn er als Kapitän zurückgetreten ist. Bei der Auftaktpartie gegen Australien führte er sein Team zu einem umjubelten Sieg und stellte klar, dass dies sein Turnier werden soll.

Indisches Sportswashing