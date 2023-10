Israel stellt sich auf einen Mehr-Frontenkrieg ein

Der Countdown für eine Bodenoffensive läuft. Doch Israel weiß: Das wird die libanesischen Hisbollah-Milizen auf den Plan rufen und den Iran.

Immer wieder schrillten am Dienstag in Süd- und Zentralisrael die Raketen, immer wieder flohen Menschen in Bunker und Schutzräume, um sich vor den feindlichen Geschossen der Hamas in Sicherheit zu bringen. Derweil bombardierte Israels Luftwaffe in Gaza weiter Ziele der Organisation. Auch am dritten Tag nach der beispiellosen Terrorattacke der Hamas auf Israel gingen die Kämpfe in unverminderter Heftigkeit weiter – und viele Analysten gehen davon aus, dass das hier nur der Anfang ist: Seit Tagen mehren sich die Anzeichen für eine nahende Bodenoffensive.

Dafür sprechen unter anderem die massiven Vorbereitungen der IDF: Die Armee hat innerhalb kürzester Zeit 300.000 Reservisten eingezogen und die Ortschaften nahe des Gazastreifens evakuiert. „Wir bauen die Infrastruktur für zukünftige Operationen auf“, sagte ein Armeesprecher am Dienstag. In Jerusalem bahnte sich einstweilen eine Einheitsregierung an, in der auch die Opposition vertreten ist. Die Koalitionspartner von Premier Netanjahu gaben grünes Licht dafür.

„Hamas in die Knie zwingen“