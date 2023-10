Deutsche Mutter: „Wenn man allein ist, bricht man zusammen“

Zahlreiche Staaten holen ihre Bürger aus Israel zurück, auch Österreich. Eine deutsche Mutter schildert, wie schwierig die Entscheidung ist, ob man das Land jetzt verlassen soll.

Als sie die ersten Bilder von der Terrorattacke im Süden Israels sah, die Terroristen, die auf Pick-up-Trucks durch Kibbuzim fahren, die Frauen mit kleinen Kindern, die gewaltsam abgeführt werden, habe sie es kaum fassen können: „Es schien wie ein Film“, erzählt Diana Roif am Telefon. „Erst später habe ich langsam begriffen, dass das wirklich passiert.“

Die 36-Jährige aus Heidelberg lebt seit acht Jahren in Tel Aviv, sie ist mit einem Israeli verheiratet, arbeitet als Anwältin in einem Hightech-Unternehmen, die beiden haben zwei kleine Kinder. Raketenalarm hat sie in diesen Jahren mehrfach erlebt, auch den Stress, den es bedeutet, innerhalb einer Minute in einen Bunker flüchten zu müssen. „Aber das hier ist eine andere Liga“, sagt sie, noch immer hörbar geschockt. „Jeder Tag ist schlimmer als der vorherige.“