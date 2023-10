Russland setzt auf Ablenkung des Westens

Russland inszeniert sich als friedliebender Vermittler und vermeidet eine Verurteilung der Hamas. Gute Kontakte in die arabische Welt bestehen seit der Sowjetzeit. Nun nutzt der Kreml sie zur Stärkung seiner Position.

Die Häufung von Treffen zwischen der russischen Führung und Vertretern der arabischen Welt in den letzten Tagen ist aufmerksamen Beobachtern nicht entgangen. Zunächst empfing Außenminister Sergej Lawrow den Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit. Dann telefonierte er mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Präsident Wladimir Putin empfing am Dienstag den irakischen Premier, Mohammed Shia al-Sudani. Und schließlich wird demnächst Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Moskau erwartet.

Während im Nahen Osten der Krieg zwischen Israel und Hamas wütet, intensiviert Moskau seine Kontakte zu arabischen Regierungen. Im Nahen Osten nütze Moskau „die Situation, um sich als potenzieller Vermittler zu positionieren“, schreibt die Sicherheitsexpertin Margarete Klein von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) auf X. Im Nahen Osten inszeniert man sich als konstruktive, friedliebende Weltmacht mit historischem Verständnis für die Subalternen. Moskau gibt sich als Ansprechpartner für und Anwalt der palästinensischen Seite zu erkennen, wenn auch nicht so unverblümt wie der tschetschenische Machthaber, Ramsan Kadyrow, der jüngst erklärte: „Wir unterstützen Palästina.“ Kadyrow, der in der Vergangenheit mit der Erlaubnis des Kreml eigene Kontakte in die arabische Welt knüpfte, bot ernsthaft an, tschetschenische Friedenstruppen in die Region zu schicken.

Russlands vielfältige Kontakte in die Region sind historisch gewachsen. Moskaus Verbundenheit zu den Arabern stammt aus der Zeit der Sowjetunion. Damals förderte man weltweit antikoloniale Bewegungen, darunter die Palästinenser in ihrem Kampf gegen das von den USA unterstützte Israel. Heute knüpft der Kreml wieder an dieses Motiv an. Mit erstaunlichen Folgen: Moskau hat die radikalislamische Hamas bisher nicht als Terrororganisation eingestuft. Hamas-Delegationen wurden mehrfach in der russischen Hauptstadt empfangen – zuletzt im Vorjahr. Auch der Iran, ein maßgeblicher Unterstützer der Hamas, wurde für Moskau im Krieg gegen die Ukraine zum wichtigen Waffenlieferanten.

Nur „große Besorgnis“

Die diplomatischen Beziehungen zu Israel wurden dagegen (nach dem Abbruch 1967) erst im Jahr 1991 wieder aufgenommen. Präsident Putin hat zu Premier Benjamin Netanjahu ein enges Verhältnis aufgebaut. In Syrien koordinieren Russen und Israelis ihren Kriegseinsatz. Israel dankte Moskau dies, indem es zum russischen Krieg gegen die Ukraine schwieg und (zumindest offiziell) keine kriegsrelevanten Technologien und Waffenlieferungen in die Ukraine durchführte. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, hat dagegen in den letzten Tagen seine Solidarität mit Israel erklärt.

Moskaus kühle Reaktion könnte künftig auch in Israel zu Debatten führen. Denn während sich der Kreml normalerweise als Kämpfer gegen den Terrorismus inszeniert, vermeidet er nun eine klare Verurteilung. Putin schwieg bisher überhaupt. Man gibt sich betont neutral und äußert „große Besorgnis“ über die Gewalt, wie Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte. Eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein Waffenstillstand seien notwendig. Generell setzt sich der Kreml für eine Zwei-Staaten-Lösung ein.

Gestrandete Russen auf sich allein gestellt

Zu den mutmaßlichen russischen Geiseln im Gaza-Streifen äußerte sich der Kreml nicht. Und für die nicht wenigen in Israel gestrandeten Russen wird es keine eigene Evakuierung geben; das Moskauer Außenministerium verschickte lapidar eine Liste mit Airlines, die zwischen Israel und Russland kursieren samt dazugehörigen Telefonnummern für Tickets.

Moskau bietet sich nicht nur als Vermittler an, es hofft auch auf Vorteile für seinen Ukraine-Feldzug. Der Westen, dessen Aufmerksamkeit und Ressourcen nun auf den Nahen Osten gerichtet sind, könnte die Ukraine aus den Augen verlieren, hofft man.

Die russische Propaganda macht indes unumwunden Stimmung gegen den angeblich kriegslüsternen Westen und gegen Israels Bodenoffensive. Die Luftangriffe auf den Gaza-Streifen werden als inhuman skandalisiert, während der Hamas-Terror klein geredet wird. Auch die herbeiersehnte Auslieferung der Ukraine durch den Westen hat die russische Propaganda blitzschnell aufgenommen: In Memes in sozialen Medien wird die Ukraine als verlassene Frau dargestellt, deren Partner eine Neue gefunden hat.