Desinformation auf X: Diese EU-Strafe droht Elon Musk

Brüssel könnte dem Silicon-Valley-Milliardär für die Eskalation von Fake News und rechtswidrigen Inhalten auf X bis zu 252 Millionen Euro Strafe aufbrummen.

Brüssel. Bis Mittwochabend muss Elon Musk, der Eigentümer der Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter), gegenüber der Europäischen Kommission glaubhaft machen, dass er systematisch gegen Falschinformationen und illegale Inhalte auf X vorgeht. Dieses Ultimatum hat ihm der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, am Dienstagabend per Brief gestellt. Anlass war die Virulenz der Falschinformationen und rechtswidrigen Inhalte auf X im Zusammenhang mit der Terrorwelle der Hamas gegen Israel. Andernfalls, drohte Breton, erwarte Musk „eine mögliche Ermittlung“, am Ende deren „Strafen verhängt werden können.“

Womit hat Musk zu rechnen? Welche Sanktionen dem südafrikanisch-amerikanischen Silicon-Valley-Unternehmer drohen, schreibt das EU-Gesetz über digitale Dienste in seinem Artikel 52 fest. Die Geldbußen können bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des betreffenden Anbieters im vorangegangenen Geschäftsjahr betragen, wenn eine Verpflichtung aus dieser EU-Vorschrift nicht eingehalten wird. Der genaue Jahresumsatz von X im Jahr 2022 ist nicht öffentlich bekannt. Musk hat das Unternehmen bekanntlich übernommen und von der New York Stock Exchange genommen. Die letzten Meldungen an die US-Wertpapierbehörde SEC betreffen das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022. Im ersten Quartal machte damals noch Twitter benannte Unternehmen 1,2 Milliarden Dollar Umsatz, um zweiten 1,18 Milliarden Dollar. Unter der Hypothese, dass sich die beiden verbleibenden, nach Musks Übernahme nicht veröffentlichten Quartale ähnlich entwickelt haben, könnte man von rund 4,4 Milliarden Dollar Jahresumsatz ausgehen. Das wären zu aktuellem Wechselkurs rund 4,2 Milliarden Euro. Woraus sich eine Maximalstrafe für X von rund 252 Millionen Euro ableiten ließe.

42 Millionen Euro fürs Ignorieren