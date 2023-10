Bei einem Konzert in Las Vegas hat die Band U2 den „wunderschönen jungen Leuten“ gedacht, die auf einem israelischem Festival brutal ermordet wurden. Sänger Bono gab sich sichtlich berührt.

Die irische Rockband U2 hat bei einem Konzert den Opfern des Massakers auf dem israelischen Musikfestival in der Negev-Wüste einen Song gewidmet. Sichtlich um Fassung ringend erinnerte Sänger Bono „an diese wunderschönen jungen Leute auf dem Musikfestival“ und bat das Publikum darum, mitzusingen. Das Massaker am Samstagmorgen war eine der ersten Aktionen des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel.

Gewidmet wurde den mindestens 260 Opfern der Song „Pride (In the Name of Love)“. Der 63-Jährige dichtete den Songtext der Friedenshymne um und stellte so den Bezug zu den verheerenden Angriffen her. Er sang: „Sterne Davids, sie haben euch das Leben genommen, aber euren Stolz konnten sie euch nicht nehmen.“ Das Video von dem Konzert wurde sowohl von U2, als auch vom Staat Israel auf der Plattform X gepostet.

Während des U2-Konzerts sagte Bono: „Angesichts dessen, was in Israel und Gaza passiert ist, erscheint ein Lied über Gewaltlosigkeit etwas lächerlich, ja sogar lachhaft. Aber unsere Gebete galten immer dem Frieden und der Gewaltlosigkeit.“ Der Song „Pride (In the Name of Love)“ erschien 1984 auf dem Album „The Unforgettable Fire“. Das Lied thematisiert unter anderem die Ermordung Martin Luther Kings und gilt als Friedenshymne. (APA/red.)