Exxon will Pioneer um 60 Milliarden Dollar

Der US-Ölriese Exxon Mobil will Insidern zufolge am Mittwoch den rund 60 Milliarden Dollar (rund 57 Milliarden Euro) schweren geplanten Kauf des Konkurrenten Pioneer Natural Resources bekanntgeben. Exxon wolle 250 Dollar pro Aktie zahlen, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Die Pioneer-Papiere hatten am Dienstag bei 237,41 Dollar geschlossen. Seit den ersten Berichten des „Wall Street Journal“ über das Geschäft am vergangenen Donnerstag waren sie um rund 11 Prozent gestiegen.

Die Übernahme wäre heuer die größte überhaupt und der größte Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Milliarden Dollar geschluckt hatte. Exxon lehnte eine Stellungnahme ab, Pioneer war zunächst nicht erreichbar. (APA)