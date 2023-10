Es tickt, glitzert und funkelt wieder 

„Die Presse“-SCHAU. Mit über 100 Ausstellern findet auch im November 2023 wieder Europas größte Publikumsmesse für Uhren und Schmuck in Wien statt.

Wer feine mechanische Uhren und exquisiten Schmuck zu schätzen weiß, für den bietet die „Die Presse“-SCHAU genau das Richtige: Die größte von fünf unterschiedlichen Themenwelten bietet in der Marx Halle wieder die Gelegenheit, Uhren und Schmuck in großer Vielfalt zu erleben. Der weit gespannte Bogen beweist einmal mehr, dass die Kulturmetropole Wien auch ein besonders attraktives Zentrum für renommierte international agierende Uhrenmarken und exquisiten Schmuck aus Meisterhand ist.

Möglich machen dies engagierte Markenpartner aus dem Uhren- und Schmuckfachhandel sowie namhafte heimische Goldschmieden. Die beträchtliche Anzahl ausgewählter Aussteller – darunter einige namhafte Wiener Uhrenfachhändler und Juweliere wie Barotanyi, Hübner, Janecka, Kruzik, Theuerer und Schwödt, aber auch Goldschmiede wie Atelier im Ersten, Birthe Getzner, Michaela Arl, Sabine Bomm, Peschta, Martin Seier, Seitner und Surin garantieren ein Ausstellungsereignis der Extraklasse.

Exquisiter Schmuck

Gemeinsam ist es möglich, solch eine exzellente Vielfalt in einem dafür geeigneten Rahmen wie der „Die Presse“-SCHAU zu präsentieren. Österreichs Goldschmiede demonstrieren anhand hochwertig gefertigter Schmuckstücke handwerkliches Können auf hohem Niveau. Gleiches gilt auch für die internationalen Schmuckmarken wie etwa Cardillac, Adolfo Courrier, Annamaria Cammilli, Bigli, Burato, Marco Bicego, Capolavoro, Meister, Roberto Coin, Serafino Consoli sowie Schaffrath und Leo Wittwer, deren außergewöhnliche Kollektionen bei der „Die Presse“-SCHAU zu sehen sind. Feinen mechanischen Uhren renommierter Uhrenmarken mit weltweit hervorragendem Ruf und ausgewählten Schmuckstücken aus Meisterhand kommt man nur sehr selten so nahe. Zudem gibt es eine Menge Wissenswertes rund um das jeweilige Thema zu erfahren.

Faszination Mechanik

Stilvolles Design und feinste Mechanik unterstreichen den besonderen Stellenwert des Uhrenbereichs der „Die Presse“-SCHAU, der den Besuchern neben den international renommierten Marken auch eine ganze Reihe unabhängiger Uhrenhersteller wie etwa Auguste Reymond, Botta, Century, Damasko, Eqvis, Fine Watches Berlin, Junghans, Hanhart, Heinrich, Maurice Lacroix, Meistersinger, Norqain, Robot oder ZRC bietet. Allein aus dem berühmten deutschen Uhrmacherzentrum Glashütte sind vier Hersteller zugegen: Mühle Glashütte, Nomos Glashütte, Tutima Glashütte und Union Glashütte.

Unter den namhaften Uhrenmarken finden sich so klangvolle Namen wie etwa Baume & Mercier, Bell & Ross, Chopard, Frédérique Constant, Oris, Longines, Rado oder auch Raymond Weil und Seiko bei diesem besonderen Ausstellungsereignis. Außerdem werden die neuen Modelle feiner Mechanikmarken wie Chopard, Chronoswiss, Girard Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Parmigiani Fleurier oder auch Speake-Marin, Ulysse Nardin und Zenith, die derzeit sonst kaum bei Präsentationen zu sehen sind, gezeigt. Und natürlich wird auch das 150-Jahr-Jubiläum der Uhrmacherschule Karlstein mit einer umfassenden Präsentation gebührend gefeiert. Und nicht zu vergessen sind die beiden österreichischen Uhrenerzeuger Carl Suchy & Söhne sowie M.A. Meyer & Söhne.

Ähnliche Präsentationen finden diesen Herbst auch in London, Düsseldorf und Prag statt, die Wiener SCHAU aber übertrifft sie in ihrer Vielfalt und in der Qualität der Aussteller bei weitem. Mit über 100 Ausstellern ist der Wiener Uhren- und Schmucksalon im Rahmen der „Die Presse“-SCHAU auch 2023 wieder die größte Publikumsmesse für Uhren und Schmuck in Europa. Die Markenauswahl ist vielfältiger denn je: Uhren- und Schmuckhersteller aus neun Nationen geben sich in Wien ein Stelldichein – aus der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Tschechien, Japan und Österreich.