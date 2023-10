Wiens Kindergärten streiken am 24. Oktober

Am 24. Oktober streiken die öffentlichen und privaten Kindergärten in Wien.

Am 24. Oktober streiken die öffentlichen und privaten Kindergärten in Wien. Clemens Fabry

Zu wenig Geld, zu wenig Personal: Wiens Kindergartenpädagogen gehen wieder auf die Straße. Auch die öffentlichen Kindergärten machen mit.

Nach Protesten im Frühjahr steht nun ein weiterer Kindergartenstreik in Wien an: Für den 24. Oktober wurden schon vor Längerem eine Betriebsversammlung der privaten Wiener Kindergärten angekündigt. Wie „Die Presse“ erfahren hat, schließen sich nun auch die städtischen an. Die Gewerkschaft kündigt einen Notbetrieb an.

„Wir sind am 24. Oktober auf der Straße, das ist korrekt“, sagt Markus Eibensteiner von der Gewerkschaft Younion, die die Pädagogen an den öffentlichen Kindergärten vertritt. „Es sollte auch bald eine Information an die Eltern hinausgehen.“ Komplett geschlossen werden die öffentlichen Kindergärten an diesem Tag nicht sein, aber: „An vielen Häusern wird ein Notbetrieb stattfinden.“

Forderungen: Mehr Geld und mehr Personal

Es geht um dieselben Themen wie immer: mehr Geld und mehr Personal. „Die Versprechen nach besserer Finanzierung müssen eingehalten werden“, sagt Gewerkschafter Eibensteiner. Und: Die nun angekündigten Maßnahmen für mehr Kindergartenpersonal seien nicht ausreichend. „Im besten Fall zementieren wir die jetzige Lage ein. Und das ist eine Notsituation, das ist katastrophal.“

Dem entsprechen die Forderungen der privaten Kindergärten – darunter Kinderfreunde, Kiwi und Nikolausstiftung –, die Ende September in einem Elternbrief über die Betriebsversammlung am 24. Oktober informiert haben: ein besserer Betreuungsschlüssel, weniger Kinder in den Gruppen, ausreichend Vor- und Nachbereitungszeit und ein einheitliches Bundesrahmengesetz.