Deutscher Logistikkonzern DHL bleibt in Israel

DHL hat knapp 1.000 Mitarbeiter in Israel und wird auch unter den derzeitigen Bedingungen seine Arbeit fortsetzen.

Der deutsche Logistikkonzern DHL hält trotz der Gewalt im Nahen Osten an seiner Präsenz in Israel fest. „Wir werden in Israel weiter bleiben. Das ist völlig klar“, sagte Vorstandschef Tobias Meyer am Dienstagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Ein Rückzug sei nicht geplant. Die Lage sei sehr erschütternd. Der Konzern habe in Israel knapp 1.000 Mitarbeiter. „Bisher ist glücklicherweise keiner unserer Beschäftigten zu Schaden gekommen.“

Sein Unternehmen sei vor Ort im Wesentlichen mit Express-Dienstleistungen sowie der Luft- und Seefracht vertreten. Im Gaza-Streifen habe DHL aus unterschiedlichen Gründen keine Beschäftigten. Meyer wollte sich nicht zu etwaigen Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter äußern. Es werde getan, was verantwortungsvoll getan werden könne. (APA)