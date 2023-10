Das (fürs Erste) verhinderte russische Comeback im Fußball

Auch der europäische Fußball ist in der Russland-Frage zunehmend gespalten. Einzig Boykottdrohungen verhinderten eine russische Rückkehr.

Es war eine Randnotiz am Ende der Vergaben der EM-Endrunden 2028 (Großbritannien/Irland) und 2032 (Italien/Türkei) – und niemand von der Uefa beantwortete Fragen dazu. Es hieß nur, dass der Tagesordnungspunkt zurückgezogen wurde, weil keine technische Lösung gefunden werden konnte, um russische Teams wieder mitspielen zu lassen. Überraschend hatte der europäische Fußballverband den Beschluss gefasst, zumindest russische Jugendmannschaften, die wie die Erwachsenenteams nach dem Angriff auf die Ukraine von internationalen Bewerben ausgeschlossen worden waren, wieder zurückzuholen. Das Argument: Man solle nicht Kinder für die Taten von Erwachsenen bestrafen. Doch daraus wurde nun doch nichts.

Was offiziell klingt, als wäre es einfach nicht möglich, die Russen etwa in die längst ausgeloste Qualifikation für die U17-EM nächstes Jahr in Zypern noch einzugliedern, ist in Wahrheit eine Spaltung der Uefa. Mindestens zwölf der 55 Mitgliedsverbände weigern sich nach wie vor, gegen Russen anzutreten, Uefa-Beschluss hin oder her. Darunter sind vor allem die nun mächtigen EM-Ausrichter 2028 aus Großbritannien – womit eine Rückkehr der Russen auf die große Fußballbühne auch in näherer Zukunft unwahrscheinlich scheint (die Gastgeber der EM 2032, Italien und die Türkei, stimmten für ein Russen-Comeback). Außerdem strikt dagegen: Polen, das die Russen schon unmittelbar nach Kriegsbeginn boykottierte, und die baltischen und skandinavischen Verbände.

Der dienstälteste Uefa-Vizepräsident steht nun sinnbildlich für die Zerreißprobe, vor die die Russland-Frage die gesamte Sportwelt stellt. Der Schwede Karl-Erik Nilsson hatte sich hinter den Uefa-Entscheid zur Russen-Rückkehr gestellt, eine Haltung, die ihn wenig später den Job als Vorsitzender des staatlich geförderten schwedischen Sportverbands kostete. Einer der sechs Uefa-Vizepräsidenten bleibt er aber. Oder Deutschland: Dort widersprach das für Sport zuständige Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) klar der Argumentation der deutschen Uefa-Exekutivkomiteemitglieder Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge, die das russische Comeback mitgetragen hatten.

Dieser Beschluss zur Wiederzulassung der russischen Jugendteams besteht formal weiterhin. Ob und wann er nach den Boykottdrohungen umgesetzt wird, ist fraglich. Die Reaktion des ukrainischen Fußballverbandes: „Der russische Fußball bleibt isoliert, das ist, wo er hingehört.“ Ob die volle Solidarität des europäischen Fußballs gegenüber der Ukraine aber noch gilt, ist ebenso fraglich.