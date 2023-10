Das Außenministerium ruft alle Österreicherinnen und Österreicher, die das Angebot in Anspruch nehmen möchten, auf, sich per E-Mail mit der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv in Verbindung zu setzen. Bitte geben Sie die Namen und Kontaktdaten an

tel-aviv-ob@bmeia.gv.at bekannt. Bereits beim Außenministerium reiseregistrierte Österreicherinnen und Österreicher werden direkt über das Angebot und die weitere Vorgangsweise informiert.

Weiterhin gilt: Bitte nützen Sie kommerzielle Flüge, solange diese verfügbar sind und nehmen Sie auch bestehende Flugbuchungen wahr. Informieren Sie die Botschaft zudem, falls Sie Israel auf eigenem Wege verlassen haben.