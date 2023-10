Drei Männer nach „Rammbock“-Einbrüchen festgenommen

Die Polizei nahm das Trio nach einer Bankomat-Sprengung in Niederösterreich fest. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von 650.000 Euro.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes in St. Pölten haben spektakuläre Straftaten in Niederösterreich und Wien geklärt: Am vergangenen Freitag sind nach einer Bankomat-Sprengung in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) drei Männer festgenommen worden. Ebenfalls auf das Konto des Trios gehen „Rammbock“-Einbruchsdiebstähle in ein Auktionshaus und in zwei Einkaufszentren. Bei einem Schmuckgeschäft blieb es beim Versuch.

Die Männern dürften seit Jahresbeginn Juweliere überfallen haben. Den Anfang machte ein versuchter Einbruch in Wiener Neustadt am 12. Jänner. Es folgten vollendete Coups in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) am 22. Mai und im Donauzentrum in Wien-Donaustadt am 20. Juni. Am 26. Juni wurde der Dorotheum-Juwelier in Wiener Neustadt heimgesucht. In allen Fällen waren zuvor Autos der Marke BMW gestohlen und drei Mal als „Rammbock“ eingesetzt worden. Nach den Einbrüchen wurden die meisten Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Die Beute - Schmuck und Bargeld - bei den Einbrüchen wurde am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in St. Pölten mit 440.000 Euro beziffert. Die angerichteten Schäden betrugen etwa 650.000 Euro.

Beitragstäter geständig

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Niederländer im Alter von 28 und 31 Jahren sowie um einen 28-jährigen Bulgaren. Letzterer zeigte sich hinsichtlich Beitragstäterschaft - Unterkunft gewährt, Mietwagen gemietet, Fluchtfahrzeug angezündet - geständig. Zudem räumte er laut Polizei ein, dass die beiden Niederländer, die bei den Vernehmungen keinerlei Angaben machten, bereits im Mai und Juni bei ihm genächtigt hatten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Trios in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.

Bei Durchsuchungen wurden mehr als 100.000 Euro Bargeld, Tatkleidung, ein Mietauto und Einbruchswerkzeug vorgefunden. Ebenfalls sichergestellt wurde Zubehör für BMW-Diebstähle. (APA)