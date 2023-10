„Der Horror ist für mich die beige Instagram-Wohnung“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Orange trifft Lila: Laura Sänger in der Küche (oben), das Wohnzimmer mit Fellbordüren-Vorhang (unten). • Luise Reichert

Wie Modedesignerin Laura „La Katz“ Sänger ihr Traumdomizil in Wien Margareten durch Höflichkeit fand, und im augenzwinkernden Maximalismus ihren Stil.

Laura Sänger wollte eigentlich im 1. Bezirk wohnen und daher den „sinnlosen“ Termin für eine Wohnungsbesichtigung im ­­5. Bezirk absagen. „Aber ich war zu spät dran und wusste, der Makler ist schon auf dem Weg“, erzählt die Designerin. „Vor dem Haus war mir dann klar: Das ist etwas Besonderes. Und in der Wohnung, detailgetreu saniert mit Messing-Türgriffen, Porzellan-Drehschaltern und Stuck, wusste ich: Hier werde ich einziehen.” Das 1912 erbaute Jugendstiljuwel von Architekt Ernst Epstein in der Schloßgasse wurde für das Möbelunternehmen Bothe & Ehrmann errichtet. Es fertigte unter anderem das Interieur des Südbahnhotels am Semmering. 2013 wurde der Betrieb eingestellt.

Theatralik mit Augenzwinkern

Die 140 m2 große Altbau-Wohnung besteht aus vier Zimmern. Der Flur im Eingangsbereich wird über eine Flügeltüre mit dem Wohnzimmer verbunden, gleich dahinter: das Atelier. Bäder und Schlafbereiche sind getrennt begehbar. Im Zuge des Umbaus wurde Altbau-untypisch dem Schlafzimmer ein En-suite-Badezimmer hinzugefügt.

»Zwischen eklektisch und kitschig ist ja ein schmaler Grat.« Laura Sänger Modedesignerom

Hilfe bei der Gestaltung holte sich Sänger von Interior-Designerin Elisabeth von Auersperg. „Den lila Taftvorhang im Wohnzimmer und den gelben Samtvorhang im Atelier hat sie ausgesucht. Besonders in einer farbintensiven Wohnung muss man Details sensibel und überlegt wählen. Zwischen eklektisch und kitschig ist ja ein schmaler Grat.“

Ihr Vorbild ist Innenarchitektin Ilse Crawford. „India Mahdavi und ihr nostalgischer Farbstil, der dich innerlich nach Palm Springs zoomt, entspricht mir zwar mehr. Aber Crawford, die die bekannten Londoner Soho-Häuser designt hat, ist eine Koryphäe des Materialmixes. Dort hat jeder Gast das ‚Homecoming‘-Gefühl, ob es nun sein Stil ist oder nicht.“

Das Wohnzimmer mit Fellbordüren-Vorhang. Luise Reichert

Zum trendigen Samtsessel gesellt sich also ein kuratierter Mix aus Orange, Lila und Gold, indirektem Licht, hochwertigen Details (Gläser, Vasen, Bücher oder auch ein Porzellan-Panther von Augarten), warmen und harmonierenden Stoffen und Farben (Messing, Samt,) sowie neuen und Vintage-Möbeln. „Wichtig war mir, dass die Wände nicht weiß bleiben.“ Das Wohnzimmer wurde grau gestrichen, der Küche eine orange Tapete verpasst.

»Wichtig war mir, dass die Wände nicht weiß bleiben.« Laura Sänger Modedesignerin

„Kleine Details müssen bei mir sehr hochwertig sein“, meint sie, aber auch ein wenig Augenzwinkern ist ihr wichtig. Nichts darf zu ernst aussehen, ein bisschen Theatralik darf sein. Der Porzellantiger im Wohnzimmer wurde über Willhaben erworben. „Mit einer Leopardenbordüre habe ich dem Vorhang dann den letzten Schliff gegeben.“ Der Steinbrunnen im Wohnzimmer wurde für eine Soirée unter Freunden organisiert, und blieb. „Lebendigkeit ist für mich das Allerwichtigste.“ Ihr Lieblingsteil ist die goldene, handbemalte, zwei Meter hohe 1970er-Palmenlampe von Designer Hans Kögl, online entdeckt in einem Linzer Antiquitätenladen. Und der beste Platz? „Der Kleiderschrank.“ Er ist riesig, mit Spiegelwand und Vorhang.

Zum Objekt, zur Person Die Schloßgasse 14 im 5. Wiener Bezirk wurde 1912 von Ernst Epstein als Firmengebäude im klassizistischen Stil mit Art-déco-Elementen geplant. Eigentumswohnungen kosten in Margareten im Bestand im Median 5919 Euro/m2, im Neubau Erstbezug 6984 Euro/m2 (Angebotspreise).

Laura Sänger war vor der Gründung ihres Seidenmode-Labels La Katz 2020 im PR-Design-Bereich tätig. Mehr Fotos und Infos zur Wohnung gibt es im aktuellen „Presse“-Magazin „Luxury Living“. (Quelle: Otto Immobilien)

Im Atelier wird ungebremst ihre Liebe zu Mustern und Farben – Maximalismus – ausgelebt. Die Wohnung inspiriert sie für das kreative Schaffen und ihr Modelabel La Katz. „Meine Arbeit fordert Ordnung und Struktur, was die Wohnung durch die klare Anordnung der einzelnen Bereiche ausstrahlt. Auf der anderen Seite lädt sie zur Zerstreuung ein.“ Lebendig und individuell sind ihre Wohnansprüche. „Der Horror ist für mich die beige Instagram-Wohnung.“