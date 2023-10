Der Mann, den Ingeborg Bachmann bemutterte

Der Bruder der Autorin, Heinz Bachmann, erzählt im Buch „Meine ältere Schwester Ingeborg Bachmann. Erinnerungen und Bilder“, wie er die große Schwester – und was er mit ihr erlebte.

„Wie ich sie nach fünfzig Jahren sehe? Als alter Mann kommt mir dabei immer Heinrich Bölls Nachruf in den Sinn : ,Ich denke an sie wie an ein Mädchen.‘“ Der hier spricht, ist Heinz Bachmann, 1939 geborener Geologe und 13 Jahre jüngerer Bruder von Ingeborg Bachmann. Für seinen Beruf ist er viel in der Welt herumgekommen (heute lebt er in Abingdon bei Oxford). Nach seiner Pensionierung als Geologe reiste er weiter viel, nun aber zwecks Pflege des Werks seiner Schwester: Heinz Bachmann ist ihr Nachlassverwalter. Doch schon in seiner Jugend besuchte er immer wieder gewisse Städte, Rom, Paris, Zürich, natürlich auch Wien. Denn dort erwartete ihn seine ältere Schwester Ingeborg Bachmann …

Davon erzählt der 84-Jährige nun erstmals in seinem mit vielen Fotos ausgestatteten Buch „Meine ältere Schwester Ingeborg Bachmann. Erinnerungen und Bilder“ schlicht und liebevoll. Und auch wenn Heinz Bachmann eindeutig nichts von der Erzählgabe seiner berühmten Schwester hat (vielleicht mit ein Grund, warum er so lang gezögert hat, über sie zu schreiben): Es finden sich darin doch immer wieder interessante biografische Details.