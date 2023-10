Fischsemmeln in Hamburg: der deutsche Kanzler Olaf Scholz (L) und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Fischsemmeln in Hamburg: der deutsche Kanzler Olaf Scholz (L) und der französische Präsident Emmanuel Macron. APA / AFP / John Macdougall

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hatte zu deutsch-französischem Treffen nach Hamburg geladen.

Ein Baguette mit einem Bismarck-Hering und jede Menge frische Zwiebeln: Beim Besuch des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Hamburg gab es beim Besuch des berühmten Fischmarktes eine Kostprobe des ebenso berühmten Fischbrötchens. Kanzler Olaf Scholz und Präsident Macron sowie beider Ehefrauen bekamen einen Hering gereicht.

Scholz hat zur deutsch-französischen Kabinettsklausur in seine Heimatstadt Hamburg geladen, um die Beziehungen beider Staaten zueinander zu verbessern. Die Regierungsmitglieder beider Länder wollten vor allem über den bedrohten gesellschaftlichen Zusammenhalt reden und über neue technologische Herausforderungen wie künstliche Intelligenz. Am Ende wurden die Gespräche aber von den aktuellen Geschehnissen in Nahost überschattet.