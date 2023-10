Einer der drei vermissten israelisch-österreichischen Staatsbürger tot

Zwei weitere Doppelstaatsbürger sind noch vermisst. Tal Shoham ist mutmaßlich in der Gewalt der Hamas.

Am Mittwochnachmittag gab das österreichische Außenministerium offiziell den Tod einer der drei israelisch-österreichischen Geiseln bekannt. „Wir haben die traurige Pflicht bekannt zu geben, dass einer der drei vermissten österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger tot aufgefunden wurde. Er wurde Opfer des brutalen Großangriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel. Darüber hat uns die Familie des Toten heute informiert. Wir verurteilen den barbarischen Terror der Hamas auf das Schärfste. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden. Aus Rücksicht auf sie werden keine weiteren Angaben gemacht.“

Nach Informationen der „Presse“ handelt es sich nicht um jenen israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger, über den die „Presse“ in der Mittwoch-Ausgabe berichtet hatte. Der 38-Jährige Tal Shoham befindet sich in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen ist. Er war am Samstagvormittag im Zuge des Überfalls der Hamas-Terrormiliz aus dem Kibbuz Beeri im Süden Israels entführt worden. Seither fehlt jedes Lebenszeichen von ihm. Seine Großmutter war Ende der 1930-Jahre vor den Nationalsozialisten aus Wien geflohen.