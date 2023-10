Teil 2: CORUM Immobilienfonds

Wie ermöglichen wir es Ihnen, auf einem vergleichsweise sehr direkten Weg in Immobilien zu investieren?

Durch ein Investment in unsere Fonds werden Sie Mitbesitzer*in eines stark diversifizierten gewerblichen Immobilienportfolios, das sich über ganz Europa erstreckt. Konkret handelt es sich bei CORUM Origin um 152 Objekte mit 340 Mietern in 13 Ländern und bei CORUM XL um 72 Objekte und 182 Mieter in 11 Ländern – verteilt auf jeweils 6 Sektoren.1 Unser Team kümmert sich um die Auswahl der Gebäude und deren Verwaltung inklusive der Kontaktpflege mit den Mietern. Denn die potenziellen Dividenden, die wir Monat für Monat ausbezahlen, stammen in erster Linie aus den Mietzahlungen dieser Unternehmen.

Erklärt dies Ihren Fokus auf den Mieter?

Exakt. Wir fokussieren uns auf den Kauf von Immobilien mit starken Mietern mit langfristigen Verträgen. In der Regel haben wir nur 1 bis 3 Mieter pro Immobilie. Im Kaufprozess steht daher die Due Diligence dieser oft sehr namhaften Unternehmen im Fokus. Auch langfristige Garantien sind ein wichtiger Bestandteil von Verhandlungen, insbesondere bei Mietvertragsverlängerungen, neuen Mietern oder Sale-and-Leaseback-Transaktionen.

Und wer sind Ihre Investor*innen?

Neben der starken Diversifizierung ist es aus unserer Sicht auch die langfristige Performance, die Interessent*innen auf uns aufmerksam werden lässt. Wir konnten unsere Ziele bezüglich der Gesamtjahresperformance² seit der Auflage in den Jahren 2012 und 2017 immer erreichen oder sogar übertreffen: 6 % für CORUM Origin und 5 % für CORUM XL.

Ein weiterer Grund für die große Akzeptanz ist die niedrige Einstiegshürde von 195 Euro bei CORUM XL und 1.135 Euro bei CORUM Origin. Unser Investmentplan wird gerne von Kleinanleger* innen genutzt, andere wiederum diversifizieren ihre Portfolios durch größere Einmalerläge. Und gerade in Österreich betreuen wir zahlreiche Unternehmer*innen, da CORUM Origin seit 2019 gewinnfreibetragsfähig ist.

CORUM bietet also auch einen §14-Fonds?

Ja, bereits seit fünf Jahren wird CORUM Origin eingesetzt, um den Gewinnfreibetrag geltend zu machen. Die Tatsache, dass der Fonds den strengen Anforderungen des § 14 Abs 7 des EstG entspricht, zeigt, dass er trotz höherer Rendite auch für weniger risikobereite Anleger*innen geeignet sein kann. Fragen Sie Ihre*n Vermögensberater*in vor Ihrer Anlageentscheidung nach den Fonds von CORUM und den Status als §14-Fonds.

1 Stand 30. Juni 2023