Slowakei: Fico kehrt zurück an die Macht

Smer-Chef Fico wird Premier, Koalitionspartner Pelegrini bekommt Posten des Parlamentspräsidenten.

Bratislava/Wien. Eineinhalb Wochen nach der Parlamentswahl ist in der Slowakei eine neue Regierungskoalition fixiert worden. Die Parteichefs der linkspopulistischen Smer (Richtung), Hlas (Stimme) und der rechtspopulistischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) haben am Mittwoch in Bratislava eine Vereinbarung unterzeichnet. Die Smer des früheren Premiers Róbert Fico wird den Premier stellen, die Partei Hlas seines Vorgängers Peter Pellegrini den Parlamentschef.

Durch diese Lösung wird die potenziell konfliktträchtige Situation vermieden, dass zwei frühere Premiers gemeinsam am Kabinettstisch sitzen. Smer wird demnach den Regierungschef und sechs Minister stellen, Hlas sieben Minister, die SNS drei. In dem Memorandum bekennen sich die drei künftigen Koalitionspartner auch zur EU- und Nato-Mitgliedschaft der Slowakei. Dies dürfte auf Hlas-Chef Pellegrini zurückgehen.

Der Linkspopulist Fico hatte die Slowakei von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 regiert. Er ist wegen seiner prorussischen Haltung umstritten. Fico hat angekündigt, die slowakischen Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen zu wollen und sieht EU-Sanktionen gegen Russland kritisch. In der EU befürchtet man, dass ein Machtwechsel in Bratislava eine „neue Dynamik“ in Sachen Ukraine-Unterstützung bringen könnte. (ag.)