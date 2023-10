Der lahme Herkules

Gleich beim Start seiner ersten Aufgabe versagte „Hercules“, die Transportmaschine des Bundesheers. Von wegen: In Linz beginnt‘s.

Bulgarien, Rumänien, Polen und eine ganze Reihe anderer Länder haben ihre Staatsbürger aus Israel herausgeholt. Auch Österreich wollte da den südost- und osteuropäischen Nato-Staaten nicht nachstehen und einen grauen Blechvogel, eine Transportmaschine des Bundesheers namens Hercules, nach Zypern schicken. In einer Pendelmission im östlichen Mittelmeer sollte sie Touristen und Pilger aus dem blutgetränkten „Heiligen Land“ holen.

Wie einst der antike Herkules, der griechische Halbgott, hat sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kraftstrotzend in patriotische Pose geworfen. Die Rettung naht, sollte dies signalisieren: Die Kavallerie ist gleichsam im Anflug. Wie Herkules nahm sich Tanner eine der zwölf herkulischen Aufgaben vor – und Zypern sollte die perfekt-klassische Kulisse abgeben.

Leider aber blieb Hercules am Fliegerhorst Linz-Hörsching zunächst am Boden hängen. Er erwies sich als lahm. Von wegen: In Linz beginnt’s. Die Pannen-Pech-und-Pleiten-Serie der deutschen Bundeswehr und ihrer Flugbereitschaft für Außenministerin ­Annalena Baerbock ist übergesprungen auf die österreichischen Adler, die augenscheinlich lieber im Horst bleiben, als in die Ferne zu schweifen. Wolodymyr Selenskij und die Ukraine sollten heilfroh sein, dass Österreich kein fluglahmes Militärgerät stellt.

