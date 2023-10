„Ein Krieg, wie wir ihn noch nie hatten“

Militär. Israel treibt die Vorbereitungen für eine risikoreiche Bodenoffensive voran. „Alle Optionen sind offen“, sagt ein Militärsprecher zur „Presse“.

Wien/Jerusalem. Der mächtigste Flugzeugträger der Welt, die USS Gerald R. Ford, ist ins östliche Mittelmeer verlegt worden, um Israel den Rücken freizuhalten, also Libanons Hisbollah vor einem größeren Angriff abzuschrecken. In einem beispiellosen Kraftakt wurden binnen Tagen „mehr als 300.000 Reservisten“ mobilisiert, wie Arye Sharuz Shalicar, Sprecher des israelischen Militärs gegenüber der „Presse“ bestätigt. Sie sollen auch die Nordflanke absichern. Die Bewohner Israels decken sich mit Lebensmitteln ein. Sie wurden angewiesen, Vorräte anzulegen, um drei Tage in Isolation überstehen zu können. Alles Ausschnitte eines größeren Bilds. Es zeigt ein Land, das alle Hebel in Bewegung setzt, um rasch mit Bodentruppen im Gazastreifen einrücken zu können.