Defekte Herkules: (K)ein Grund zu Häme

Die Evakuierung aus Israel durch das Bundesheer scheiterte an einem defekten Flugzeug. Dafür gibt es politisch Verantwortliche – die sind aber längst nicht mehr im Amt.

Die sozialen Medien reagieren mit Häme angesichts des Unvermögens des Bundesheers, Österreicher mit eigenen Flugzeugen aus Israel zu evakuieren. Das hat sogar eine gewisse Berechtigung: Wenn etwas, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nämlich Landsleuten im Ausland zu helfen, für parteipolitische PR und Inszenierung missbraucht wird, darf man sich über die Reaktionen nicht wundern. Sowohl der Auftritt der Verteidigungsministerin als auch das ÖVP-Sujet, wonach der Bundeskanzler die Österreicher aus Israel herausholt, hätte man sich besser sparen sollen.

Weniger Berechtigung hat die Häme gegenüber dem Bundesheer selbst. Ja, die Luftstreitkräfte müssen mit untauglichem Gerät arbeiten. Die Herkules-Maschine, die jetzt aufgrund eines Defekts nicht nach Israel abheben konnte, wurde 1966 gebaut und hätte längst ausgemustert gehört. Aber das ist nicht dem Bundesheer anzulasten, sondern den Bundesregierungen der letzten 20 Jahre, die das Heer quasi ausgehungert und Investitionen verunmöglicht haben. Nicht einmal die Verteidigungsministerin kann man da als Hauptschuldige ausmachen. Denn die mussten teils absurde Budgetkürzungen umsetzen. Was mehr oder weniger eifrig umgesetzt wurde. Bei manchen wie Hans Peter Doskozil (SPÖ) oder Mario Kunasek (FPÖ) hatte man zumindest den Eindruck, dass sie ein wenig versuchen, sich dem Spardiktat zu widersetzen.

Seit dem Ukraine-Krieg hat es auch an der Regierungsspitze ein Umdenken gegeben, das Bundesheer wird in den kommenden Jahren ausreichend Mittel für Investitionen zur Verfügung haben. Eine rasche Besserung der Lage darf man sich allerdings nicht erwarten. Um beim Beispiel der Transportflugzeuge zu bleiben: Es gibt zwar schon eine Entscheidung, welcher Flugzeugtyp die schrottreifen Maschinen ersetzen soll, nämlich die brasilianischen Embraer. Die werden dem Heer aber frühestens in drei Jahren zur Verfügung stehen. Bis dahin wird wohl weiter die AUA mit Linienmaschinen aushelfen müssen.