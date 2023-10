„Das Endziel der Hamas ist ein zweiter Holocaust in Israel“

Bei der Analyse von Gräueltaten müssen wir uns die Intention dahinter ansehen. Viele sind die Folge unkontrollierter Gewalt, während die Täter mit etwas anderem beschäftigt sind. Man kann eine Militärbasis stürmen und dabei extrem unvorsichtig sein, was zivile Opfer angeht, und viele Menschen erschießen. Man kann die Kontrolle über seine Soldaten verlieren. All das sind „normale“ Gräueltaten in Kriegen. Was jedoch in Kfar Azza, Be’eri und anderen Orten geschehen ist, ist nicht eine Gräueltat dieser Art. Die Intention der Terroristen war sehr deutlich: einige Menschen entführen und alle anderen töten. Die Intention war genozidal. Und das sollte uns deutlich vor Augen führen, was geschähe, wenn die Hamas ihr Endziel erreichen und ganz Israel unter ihre Kontrolle bringen würde: ein zweiter Holocaust.