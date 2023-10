Kate und William verurteilen Angriff auf Israel

Die britischen Roylas sind „zutiefst erschüttert“ über die verheerenden Ereignisse der vergangenen Tage.

Der britische Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau, Prinzessin Kate (41), haben die blutigen Angriffe auf Israel verurteilt. Beide seien zutiefst erschüttert über die verheerenden Ereignisse in den vergangenen Tagen, teilte der Kensington-Palast in London am Mittwochabend mit. Der Terrorangriff der Hamas habe entsetzlichen Schrecken über Israel gebracht.

Während Israel sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe, würden alle Israelis und Palästinenser auch in nächster Zeit noch Trauer, Angst und Wut erleben, teilte das Paar mit und sprach den Opfern, deren Familie und Freunden seine Anteilnahme aus.

In der Stellungnahme wurde auch daran erinnert, dass William die Region im Jahr 2018 besucht hatte. Die Menschen, die er damals getroffen habe, hätten mit überwältigender Mehrheit eine gemeinsame Hoffnung geteilt - „die auf eine bessere Zukunft“, hieß es in der Stellungnahme. Inmitten des furchtbaren Leids teilten der Prinz und die Prinzessin diese Hoffnung auch weiterhin. (APA/dpa)