304 Anzeigen nach verbotener Pro-Palästina-Demo in Wien

Die angemeldete Kundgebung ,,Mahnwache für Palästina" von der Organisation BDS Austria am Stephansplatz in Wien war am Mittwoch untersagt worden. Die Teilnehmer kamen auch Aufrufen zur Auflösung nicht nach.

Bei der im Vorfeld untersagten Kundgebung kam es laut Polizei zu 304 Identitätsfeststellungen - und ebenso vielen Anzeigen. Die Aufforderung nach Auflösung wurde ignoriert. Eine Eskalation oder eine Störung der Trauerkundgebung am Ballhausplatz konnte laut Polizei verhindert werden.

Diese Szenen auf dem Wiener Stephansplatz hätten so eigentlich nicht stattfinden sollen: Während auf dem Ballhausplatz eine große Gedenkkundgebung für die Opfer der Massaker in Israel stattfand, samt den Spitzen der Republik und der Israelischen Kultusgemeinde, wurde wenige hundert Meter weiter Pro-Palästina-Parolen skandiert. Diese Kundgebung war zuvor zwar untersagt worden, dennoch versammelten sich hunderte Menschen am zentralsten Platz Wiens um Partei für Palästinenser und Hamas zu ergreifen.

Den Aufforderungen der Polizei, diesen Ort zu verlassen, die Kundgebung aufzulösen, kamen die Teilnehmer laut Polizei in großer Zahl nicht nach. Darauf wurde die Kundgebung eingekesselt, um, so erklärt man in der Wiener Polizei das Vorgehen, Identitäten festzustellen und ein geordnetes Abströmen „in die Wege zu leiten“. Und auch, um eine Verlagerung Richtung Ballhausplatz zu verhindern. Letzteres, eine Störung der Gedenkkundgebung und mögliche Ausschreitungen zu verhindern, sei oberstes Ziel des Polizeieinsatzes gewesen.

Die Bilanz dieser Einkesselung: Die Identitäten von 304 Personen wurden festgestellt. Sämtliche dieser Personen wurden angezeigt: Eine Person nach dem Strafgesetzbuch, 292 nach dem Versammlungsgesetz, 11 wegen anderer verwaltungsrechtlicher Delikte. Außerdem habe man im Zuge des Einsatzes am Stephansplatz „zahlreiche staatspolizeiliche Erkenntnisse“ gewinnen können. (cim)