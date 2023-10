Karas kündigt „persönliche Erklärung“ an

Noch ist offen, ob Othmar Karas bei der EU-Wahl wieder für die ÖVP als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird, oder nicht.

Das Rätselraten, wie die politische Zukunft von Othmar Karas aussehen wird, dürfte bald ein Ende haben. Für heute, Donnerstag, um 11 Uhr kündigte der ÖVP-Politiker eine „persönliche Erklärung“ an.

Anfang Juni finden die Wahlen zum europäischen Parlament statt. Karas war Spitzenkandidat der ÖVP bei der Europawahl 2014 und 2019. Seit dem Vorjahr ist er außerdem Erster Vizepräsident des EU-Parlaments. Ob er auch heuer für die Volkspartei ins Rennen gehen wird, ließen er bzw. die Türkisen bisher offen. Im Raum stand neben dem Eintritt in die politische Pension auch ein Antreten mit einer eigenen Liste.

Meinungsverschiedenheiten mit Nehammer

Zwischen Karas und seiner Partei war es in der Vergangenheit immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. So nannte er etwa in der „Zeit“ den Vorstoß von Kanzler Karl Nehammer, das Bargeld in der Verfassung zu verankern, „erschreckend“. Auch die Schwerpunktsetzung seiner Partei auf die „Normaldenkenden“ kritisierte Karas. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker meinte daraufhin, Karas‘ Meinung dazu sei „entbehrlich“. (Red.)

