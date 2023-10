Modelcasting im Flüchtlingscamp

Eine Recherche der „Sunday Times“ hat ergeben, dass sich Modelagenturen in Kenias größtem Flüchtlingscamp auf die Suche nach neuen Gesichtern machen. Für die Auserwählten geht das nicht immer gut aus.

Bei der London Fashion Week im Februar lief das südsudanesische Model Achol Malual Jau über den Laufsteg. Ihre Erfahrung beschreibt sie als „großartig“, doch fünf Monate später bleibt nur die Erinnerung daran. Denn Geld hat die 23-Jährige laut Recherchen der „Sunday Times“ nicht verdient.

Jau lebt mit ihrer Familie im Flüchtlingscamp Kakuma in Kenia, das von UNHCR betrieben wird und in dem mehr als 280.000 Menschen untergebracht sind, etwa die Hälfte sind Flüchtlinge aus dem Südsudan.

Das Camp befindet sich im Nordwesten von Nairobi. Reuters/THOMAS MUKOYA

Die Recherche der britischen Zeitung hat ergeben, dass viele Modelabels Models engagieren, die aus dem Flüchtlingscamp gecastet wurden. Lokale Talentscouts, etwa von der Agentur „Isis Models“, machen sich auf die Suche nach neuen Gesichtern und schicken die Bilder dann nach Europa.

Models müssen Schulden abarbeiten

Auf dem Papier klingt die Sache wie eine Win-Win-Situation: Den Models können sich ein besseres Leben erarbeiten, gleichzeitig werden die Laufstege diverser. Doch die Recherche, währenddessen mit vielen Models aus dem Camp gesprochen wurde, hat ergeben, dass die Sache nicht so einfach ist.

Denn vielfach verschulden sich die Models, indem sie in Europa arbeiten. Das Geld für Reise und Unterkunft wird von den Modelagenturen nur vorgestreckt. Sobald die Frauen Geld verdienen, müssen sie es auch zurückzahlen.

Jau arbeitete etwa sechs Monate in Europa, zurück kam sie mit einem Minus von 3000 Euro. „Wir haben Tausende Euro mit ihr verloren. Wir haben das nie zurückgefordert. Es tut mir sehr leid, dass sie nicht erfolgreich war“, so Matteo Puglisi von Select Model Management in einem Statement.

Ticket für ein besseres Leben

Für die Frauen aus dem Camp ist das Modeln eine Chance auf ein besseres Leben. Denn die Verhältnisse sind prekär. Flüchtlinge leben in Lehmhäusern mit Wellblechdächern, Strom ist knapp und sauberes Wasser rationiert. Die Menschen müssen im Camp bleiben, außer sie haben eine Arbeitserlaubnis oder eine behördliche Erlaubnis. Die Stadt Kakuma neben dem Lager dürfen sie betreten, allerdings werden die Ein- und Ausgänge polizeilich kontrolliert.

Durch die schlechten hygienischen Bedingungen im Camp greifen Krankheiten wie Malaria und Cholera und Typhus leicht um sich. Viele Menschen leben mit nur einer Mahlzeit am Tag. Das 19-jährige Model Nyawal Puot Chuol wurde nach Paris geschickt, wurde aber nach sechs Tagen wieder ins Camp gebracht, da sie zu schwach war, um zu arbeiten. Bei einer Größe von 1,80 Meter wog sie nur 40 bis 42 Kilogramm. (cg)

