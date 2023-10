„Hotelimmobilie des Jahres“ steht in Tschagguns

Laut einer Fachjury punktete das Falkensteiner-Hotel im Montafon mit Architektur, Design und Innovation.

Das Fünfsterne-Familienhotel Falkensteiner in Tschagguns/Montafon erhielt die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres“. Architektur, Design und Innovation heben es von den Mitbewerbern aus sieben europäischen Ländern ab. Das gab die 18-köpfige Jury im Rahmen der 169+ forum-Fachkonferenz für Hotel- und Immobilienexperten in München bekannt. Beim Award konnten sowohl Entwickler als auch Eigentümer ein Hotelprojekt einreichen, das zwischen Jänner 2022 und Juni 2023 eröffnet wurde.

„Die Bauweise eines zentral angelegten Allgemeinbereiches des Hotels, mit zwei schräg darauf platzierten Zimmerflügeln und die damit gelungene Integration des Gebäudekomplexes in die Topographie des abfallenden Geländes hat die Jury besonders überzeugt“, sagt Andreas Martin, Jury-Vorsitzender des Awards. Für die Architektur zeichnet das Architekturbüro Snohetta Innsbruck verantwortlich. Das Interieurkonzept wurde von Vudafieri Saverino Partners Mailand entwickelt. Das Gebäude ist auf vier Ebenen gebaut, wobei der Hang des Berges genutzt wird. Es besteht aus zwei Komplexen, die durch einen zentralen Teil verbunden sind – ein Atrium, in dem sich die Lobby und die Bar befinden.

Nachhaltige Energieversorgung

Das Hotel befindet sich direkt am Erlebnisberg Golm bei Tschagguns und zählt zu den „Leading Hotels of the World“. Als Partner von der Unternehmenscommunity „Turn 2 Zero“, stehe die Reduktion von Treibhausgasemissionen im Fokus, erläutert die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) in einer Aussendung vom Mittwoch. Über eine Großwärmepumpe werde die Energieversorgung gewährleistet, heißt es, die sich sich die Abwärme des angrenzenden Lünerseewerks zu Nutze macht. Für die kalte Jahreszeit kommt zusätzlich bei Bedarf noch eine eigene Biomasseanlage zum Einsatz. Im Sommer hilft ein Free Cooling System dabei, mit der Kälte aus dem Kraftwerk das Hotel angenehm zu temperieren.

(red.)