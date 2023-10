Damit die Daten mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind

Im Zeitalter der Digitalisierung benötigen immer mehr Unternehmen und Organisationen einen zuverlässigen, sicheren und schnellen Datenanschluss – etwa für die Vernetzung mehrerer Standorte, bei gleichzeitiger Nutzung von Cloud-, Datenbank- und Serveranwendungen sowie IP-Telefondiensten.

Mit der Glasfasertechnologie können Kapazitäten im Up- und Download von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde realisiert werden. Außerdem wird diese Technik sowohl punkto Stabilität und Qualität der Verbindungen als auch punkto Daten- und Ausfallsicherheit höchsten Anforderungen gerecht.

In Österreich sind aber vor allem im ländlichen Bereich viele Gemeinden noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Drei setzt beim kostenintensiven Ausbau der notwendigen Infrastruktur auf Partnerschaft. Damit kann die neue Technologie auf sowohl ökologische als auch ökonomische Weise möglichst vielen Kunden in kurzer Zeit zugänglich gemacht werden. Im Gegensatz zum Mobilfunk, wo ein eigenes Netz deutliche Vorteile in der Versorgungsqualität bringt, bilden Glasfasernetze primär ein eher statisches Infrastrukturelement. Die für den Kunden wesentlichen Unterschiede ergeben sich durch die individuellen Leistungspakete der einzelnen Anbieter. Drei ist überzeugt, hier die beste Lösung zu bieten.